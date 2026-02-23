Liverpool pone a la venta una impresionante estatua de Wolverine de más de 2 metros para fanáticos de Marvel

Quienes suelen navegar por el sitio en línea de Liverpool se toparon con algo fuera de lo común en la sección de juguetes y coleccionables. La tienda departamental agregó a su catálogo una estatua de Wolverine a escala real que difícilmente pasa desapercibida.

No se trata de una figura articulada para jugar, sino de una pieza de exhibición fabricada por Beast Kingdom, una compañía conocida por hacer artículos de alto nivel para coleccionistas exigentes.

Características de la estatua de Wolverine en Liverpool

La imagen del personaje corresponde a la clásica de los cómics, similar a la que apareció en la película reciente de Deadpool y Wolverine. Lo que realmente llama la atención es el tamaño. Con más de dos metros de altura, la estatua requiere un espacio considerable en casa, ya sea en una sala amplia, un estudio o una oficina privada. El acabado es multicolor y detallado, usando materiales sintéticos como polystone o fibra de vidrio para darle peso y resistencia, buscando que se sienta como un objeto sólido y no como un juguete hueco.

Para quienes estén pensando en adquirir esta pieza de lujo, los números son relevantes. El costo inicial ronda los 300 mil pesos, aunque hay ofertas en línea que ajustan la cifra. La departamental entiende que es un gasto fuerte, por lo que habilita varias opciones para diferir el pago.

Aquí los detalles principales para tenerla en cuenta:



Precio: La etiqueta marca $299,999.00 MXN, pero en la web baja a $269,999.10 MXN .

La etiqueta marca $299,999.00 MXN, pero en la web baja a . Medidas: 213 cm de alto por 115 cm de ancho , ideal para techos altos.

, ideal para techos altos. Pago: Con Tarjeta Liverpool hay hasta 9 meses sin intereses; otras bancarias suelen tener de 6 a 9 meses según la promoción.

Oferta en Walmart de la estatua coleccionable de Wolverine.|Liverpool.

El tema del envío también es particular. Aunque Liverpool ofrece entrega gratis a todo el país, esto no llega en la paquetería habitual que deja paquetes en la puerta. Al ser un artículo de gran formato, el tiempo de entrega varía y se coordina especial para que el producto no sufra daños en el trayecto hasta el domicilio. La garantía incluye la satisfacción de la tienda y la del fabricante por defectos de fábrica, lo que da cierta seguridad ante una adquisición de este calibre.

La recomendación de edad es para mayores de 14 años. Además de Wolverine, Beast Kingdom tiene un modelo similar de Deadpool disponible en el mismo canal de venta. Hay que tener presente que, al ser mercancía de nicho y alto costo, el inventario en la página puede cambiar rápido sin aviso previo. Quienes estén interesados conviene que revisen la disponibilidad directa en el sitio, pues piezas de este tipo no suelen permanecer mucho tiempo en stock y la demanda entre coleccionistas suele ser activa.