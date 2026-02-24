Motorola Moto G05 con 12 GB de RAM y tecnología Quad Pixel de remate en Walmart

Walmart sacudió el mercado al poner en remate el Motorola Moto G05 con 12 GB de RAM en su tienda en línea, ya que lo vende en mil 727 pesos, lo que representa un ahorro directo de mil 272 pesos, posicionándolo como una gran opción para los bolsillos que quieren modernidad, sin tener que gastar miles de pesos.

El Motorola Moto G05 de 128GB en color verde está dando de qué hablar por su equilibrio entre estética y potencia. De esta manera, el celular no es solo una cuestión de ahorro, sino de inversión inteligente.

¿Por qué conviene comprar el Motorola Moto G05?

Este celular de gama media tiene cuero vegano y protección Corning Gorilla Glass 3, lo que garantiza su durabilidad. Además, su rendimiento está optimizado para que el usuario tenga una experiencia ágil y sin pausas.

La gestión eficiente de su memoria y una pantalla de gran formato hace ideal este dispositivo para el consumo de contenido multimedia bajo cualquier condición de luz.

Características del Motorola Moto G05

Este modelo destaca por un conjunto de especificaciones técnicas diseñadas para el día a día:

Rendimiento Dinámico: El celular está equipado con 128 GB de almacenamiento interno y una gestión de memoria que permite alcanzar hasta 12 GB de RAM mediante la función RAM Boost

Autonomía Superior: Incorpora una robusta batería de 5,200 mAh capaz de ofrecer hasta 40 horas de uso, complementada con carga TurboPower

Experiencia Visual: Pantalla brillante de 6.7 pulgadas perfecta para exteriores

Fotografía Inteligente: Cuenta con un sistema de cámaras avanzado con sensor principal de 50 MP, tecnología Quad Pixel y retratos mejorados con Inteligencia Artificial

Audio Inmersivo: Altavoces estéreo con Realce de bajos

¿Cómo comprar el Motorola Moto G05?

Los interesados en comprar este celular al increíble precio de mil 727 pesos pueden hacera través del portal oficial de Walmart México. En la venta se garantiza la autenticidad del equipo bajo la red de Telcel y ofrece facilidades que hacen la compra aún más sencilla.

Los clientes también pueden recibir el producto directamente en la puerta de su hogar o mediante el sistema de recolección en tienda (Pickup).

