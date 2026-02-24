Walmart desploma el precio de la pantalla inteligente Alexa 8, lo más vendido para mejorar tu casa

Quienes buscan dar el salto hacia un hogar más conectado suelen toparse con la barrera del costo inicial. Sin embargo, Walmart acaba de ajustar los números para uno de los dispositivos más populares de Amazon. Se trata del Echo Show 8 de tercera generación, una pantalla inteligente que centraliza el entretenimiento y el control de accesorios domésticos.

Precio y principales funciones del Echo Show 8

El precio de lista marca $3,299.00 MXN, pero la oferta vigente lo coloca en $2,980.00 MXN. Esto representa un ahorro directo de $319.00 MXN para quien decida adquirirlo ahora. Aunque las promociones pueden cambiar según la temporada, este ajuste hace que el equipo sea más accesible para el público general que busca actualizar su tecnología sin gastar demasiado.

Más allá del asistente de voz, este dispositivo funciona como una central visual. No solo responde preguntas, sino que muestra información útil como el clima, recetas o la transmisión de cámaras de seguridad. Para quienes no están familiarizados con las especificaciones técnicas, aquí se detallan las capacidades principales traducidas a beneficios cotidianos:



Pantalla de 8 pulgadas: Tiene resolución HD y ajusta el color según la luz del cuarto, lo que evita que brille demasiado en la noche.

Tiene resolución HD y ajusta el color según la luz del cuarto, lo que evita que brille demasiado en la noche. Cámara de 13 MP: Incluye encuadre automático; es decir, la cámara se mueve sola para mantenerte en el cuadro durante videollamadas.

Incluye encuadre automático; es decir, la cámara se mueve sola para mantenerte en el cuadro durante videollamadas. Sonido espacial: Cuenta con dos bocinas que mejoran los graves, sirviendo también como bocina Bluetooth para música desde el celular.

Cuenta con dos bocinas que mejoran los graves, sirviendo también como bocina Bluetooth para música desde el celular. Respuesta rápida: El nuevo procesador hace que Alexa conteste un 40% más rápido que el modelo anterior.

El nuevo procesador hace que Alexa conteste un 40% más rápido que el modelo anterior. Centro de control: Funciona como hub para dispositivos Zigbee, Matter y Thread, permitiendo controlar focos o enchufes inteligentes sin aparatos extra.

Funciona como hub para dispositivos Zigbee, Matter y Thread, permitiendo controlar focos o enchufes inteligentes sin aparatos extra. Privacidad: Trae una tapa física para la cámara y un botón para apagar los micrófonos cuando no se usan.

Formas de pago y envío del producto

En cuanto a las facilidades de pago, la tienda ofrece opciones para diferir el gasto. Se pueden elegir hasta 18 mensualidades fijas, quedando cada una en aproximadamente $289.72 MXN, sujeto a los términos del banco emisor. También existe la opción de pagar en una sola exhibición con efectivo o débito en cajas físicas.

Sobre la logística de entrega, el servicio se realiza mediante paquetería a domicilio, con tiempos estimados de 2 a 5 días hábiles dependiendo del código postal. Para quienes prefieren no esperar, está disponible la opción de recogida en tienda sin costo, siempre que haya inventario en la sucursal más cercana. Por lo general, el envío es gratuito en productos de este rango vendidos directamente por la tienda, o sujeto a una tarifa mínima según la ubicación.

El dispositivo está disponible actualmente en el sitio web de Walmart y en sucursales seleccionadas del país. Los compradores pueden verificar el stock local ingresando su código postal en la plataforma online antes de finalizar la orden.