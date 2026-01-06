Meta ha confirmado que pausará el lanzamiento internacional de las Meta Ray-Ban Display , las esperadas gafas inteligentes que prometen revolucionar la tecnología portátil. El retraso se debe a un problema de falta de inventario y a la alta demanda en Estados Unidos, lo que ha afectado el cronograma previsto para su distribución global.

Aunque las gafas ya están disponibles en algunos mercados, el lanzamiento mundial tendrá que esperar hasta que se resuelvan estos inconvenientes logísticos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hacen las Meta Ray-Ban Display?

Las Meta Ray-Ban Display son mucho más que simples lentes de sol. Este dispositivo fusiona lo mejor de la realidad aumentada con la moda de Ray-Ban, permitiendo a los usuarios experimentar el mundo digital de manera discreta y funcional. Equipadas con pantallas integradas, cámaras y micrófonos, los lentes permiten realizar llamadas, tomar fotos, escuchar música y hasta interactuar con las redes sociales sin la necesidad de sacar el teléfono.

El diseño de las Meta Ray-Ban Display es elegante y minimalista, lo que las hace perfectas para cualquier ocasión. Su integración con las plataformas de Meta, como Facebook e Instagram, permite a los usuarios recibir notificaciones y realizar acciones de forma fluida, todo desde las gafas.

Además, este modelo tiene el potencial de convertirse en los lentes del futuro, ya que no solo hace posible la interacción con el mundo digital, sino que también es útil para actividades cotidianas, como navegar por mapas o escuchar música mientras estás en movimiento.

¿Cuál es el precio de las Meta Ray-Ban Display?

El precio de las Meta Ray-Ban Display varía dependiendo del mercado. En Estados Unidos, el precio inicial es de aproximadamente $799 dólares. En México, aún no se ha anunciado oficialmente el precio exacto, pero se estima que el costo será de $13,999 pesos, aproximadamente.

Los usuarios interesados en obtener las Meta Ray-Ban Display en México deben estar atentos a las actualizaciones de Meta y los distribuidores oficiales, ya que aún no se ha confirmado una fecha precisa para el lanzamiento en el país.

¿Dónde comprar las Meta Ray-Ban Display?

Si te preguntas dónde comprar las Meta Ray-Ban Display en México, la respuesta es que aún no está disponible en tiendas locales. Sin embargo, en Estados Unidos, los lentes ya pueden adquirirse a través de la tienda oficial de Meta, así como en tiendas de tecnología y de la propia Ray-Ban.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.