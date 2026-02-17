Liverpool rebaja 2 mil pesos al Redmi Note 14 Pro de 256 GB, pantalla POLED y audífonos gratis

El nuevo Redmi Note 14 Pro ya se encuentra disponible en tiendas departamentales con un descuento atractivo en tiendas Liverpool que lo coloca como uno de los gama media más competitivos del momento.

El equipo de Xiaomi pasa de nueve mil 999 a siete mil 999 pesos, lo que representa un descuento directo de dos mil pesos, además de opciones de pago a meses sin intereses y audífonos de regalo incluidos en la compra.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio del Redmi Note 14 Pro en Liverpool: oferta y meses sin intereses

Actualmente, la tienda departamental ofrece el equipo en siete mil 999 pesos con envío gratis a todo el país. Para quienes prefieren pagos diferidos, se puede adquirir hasta en 13 meses sin intereses de 615.31 pesos al mes.

Las opciones de financiamiento quedan de la siguiente manera:



Seis meses sin intereses : mil 333.17 pesos mensuales

: mil 333.17 pesos mensuales Nueve meses sin intereses : 888.78 pesos mensuales

: 888.78 pesos mensuales 13 meses sin intereses: 615.31 pesos mensuales

Las promociones aplican con tarjetas de la tienda y también con otras tarjetas VISA y MasterCard participantes hasta nueve meses sin intereses. Además, se puede pagar en efectivo en establecimientos como Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor

Características del Redmi Note 14 Pro: pantalla POLED y 256 GB

El Redmi Note 14 Pro destaca por integrar una pantalla POLED de 6.7 pulgadas, tecnología que ofrece colores más intensos, mejor contraste y menor consumo energético en comparación con paneles LCD tradicionales. Este tipo de display también permite un diseño más delgado y bordes reducidos.

El modelo disponible cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, capacidad suficiente para guardar miles de fotografías, videos en alta resolución y aplicaciones pesadas sin preocuparse por el espacio. Está disponible en colores negro, verde y morado.

La oferta del año: Rematan bolsa Guess Latona II negra, incluye bolso y monedero gratis en Liverpool Por solo $2,490, puedes llevarte el set completo de Guess en Liverpool; te contamos qué incluye esta oferta y por qué es una de las favoritas de la temporada. 16 febrero, 2026

En la línea Redmi, Xiaomi se ha caracterizado por integrar cámaras de alta resolución, baterías de larga duración y carga rápida, elementos que han posicionado a esta serie como una de las favoritas en el segmento de gama media en México.

El descuento de dos mil pesos más los audífonos incluidos elevan el valor de la compra, especialmente para quienes buscan renovar celular sin pagar de contado y aprovechar financiamiento sin recargos.



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.