Países a los que las personas están eligiendo mudarse para mejorar su calidad de vida

Cada vez un mayor número de personas pone por delante su estabilidad emocional y elige vivir de una manera más próspera, aún si esto significa mudarse a otro país.

Y es que después de habitar entre el bullicio, el estrés laboral y la inseguridad, muchas personas buscan mejorar su calidad de vida en otros países.

¿Cuáles son los países más plenos?

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay países que destacan por su bienestar, pues tiene un buen acceso a la salud, estabilidad económica y bajo índice de delincuencia.

Estos países son:

Suiza

Noruega

Islandia

Sin embargo, estos no son los únicos ya que a la lista se han ido agregando otras naciones atractivas por su calidez humana, clima, costo de vida accesible, y servicios públicos eficientes. Estos países son los siguientes:

Hong Kong

Australia

Dinamarca

Suecia

República de Irlanda

Costa Rica

¿Cuáles son los países menos desarrollados?

Según los índices de la ONU, Sudán de Sur y Somalia son los países más rezagados, mientras que Estados Unidos, se ubica en el número 20, España en el 27, Chile en 44 y Honduras en el 138.

De acuerdo con Eurostat, oficina estadística de la Unión Europea, la migración puede ser voluntaria o involuntaria y en ella influyen tres factores:

Factores sociopolíticos

Factores demográficos y económicos

Factores mediambientales



