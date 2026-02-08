¿El Vision Board es efectivo para cumplir tus deseos? Un estudio científico de la UNAM lo revela

Cada inicio de año, miles de personas crean un vision board para ordenar metas personales y profesionales. Este tablero visual promete ayudar a enfocar deseos a través de imágenes y frases motivacionales. Sin embargo, especialistas en psicología explican que su efecto no responde a la “manifestación mágica”, sino a procesos cognitivos concretos que influyen en la atención, la memoria y la toma de decisiones.

Qué dice la psicología sobre el poder del vision board

Rodrigo Peniche Amante, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM , señala que el tablero visual funciona como una herramienta de enfoque, no como un mecanismo automático para cumplir deseos. Su valor reside en que activa procesos cognitivos que las personas usan a diario.

Las imágenes, frases y símbolos actúan como recordatorios constantes que refuerzan la atención selectiva. Desde la psicología, se reconoce que los estímulos visuales facilitan la memoria y ayudan a filtrar información relevante del entorno. Esto se relaciona con la formación reticular, una red cerebral vinculada al estado de alerta, que prioriza aquello que coincide con nuestras metas.

En términos prácticos, ver de forma frecuente objetivos representados visualmente puede influir en pequeñas decisiones cotidianas.

Qué impacto tiene el vision board en la toma de decisiones

El impacto del vision board también se conecta con la carga emocional de las imágenes. Los estímulos visuales suelen vincularse con afectos y motivaciones profundas, lo que fortalece la implicación personal con los objetivos.

Especialistas recomiendan colocarlo en un lugar visible, como el espacio de trabajo o el dormitorio, para que actúe como anclaje mental diario. Esa exposición repetida favorece la coherencia entre intención y acción.

El vision board no sustituye la planificación

Aunque puede servir como impulso motivacional, el tablero visual no reemplaza la organización racional ni la definición de estrategias concretas. Alcanzar metas exige acciones medibles, plazos claros y seguimiento.

Para que el vision board tenga un efecto real, conviene combinarlo con pasos prácticos como:

Definir objetivos específicos y cuantificables

Establecer plazos realistas a corto y medio plazo

Investigar requisitos y recursos necesarios

Registrar avances de forma periódica

