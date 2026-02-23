Liverpool remata set de Nine West que incluye bolsa, mini bolsa y charm de lujo por menos de 2 mil pesos

Liverpool mantiene activa una promoción en accesorios para mujer con un descuento atractivo en un set de bolsa de la marca Nine West, el cual se vuelve un excelente regalo o compra personal

Se trata del Set bolsa tote Charlamaine II para mujer que pasó de dos mil 499 a mil 999 pesos, lo que representa una rebaja de 500 pesos. Este conjunto destaca por incluir dos piezas coordinadas y accesorios adicionales, lo que lo convierte en una opción funcional tanto para uso diario como para regalo.

¿Qué incluye el set Nine West Charlamaine II en Liverpool?

El set está compuesto por:



Bolsa tipo bowling elaborada en material sintético con acabado tipo piel y monograma clásico de la marca

con acabado tipo piel y monograma clásico de la marca Mini bolsa a juego , ideal para llevar artículos pequeños

, ideal para llevar artículos pequeños Charm desprendible decorativo

Correa desprendible , que permite usar la bolsa al hombro o cruzada

, que permite usar la bolsa al hombro o cruzada Caja de presentación Nine West, lista para regalar

Ambas piezas incorporan el logo metálico de la firma y un diseño estructurado con cierre magnético, lo que brinda seguridad y practicidad. Su estilo versátil permite combinarlo con atuendos casuales o formales.

Características y medidas del set de bolsa Nine West

En cuanto a dimensiones, la bolsa principal tipo bowling tiene:



Alto: 17 cm

Largo: 20 cm

Ancho: 11 cm

Asa: 10 cm

Correa desprendible: 56 cm

Por su parte, la mini bolsa mide:



Alto: 15 cm

Largo: 25 cm

Ancho: 10 cm

El charm decorativo tiene:



Alto: 9 cm

Largo: 13 cm

Ancho: 1 cm

Estas medidas la colocan como una opción compacta, práctica para llevar cartera, celular, llaves y artículos esenciales sin sacrificar estilo.

¿Por qué vale la pena esta oferta?

El precio original del set era de dos mil 499 pesos; actualmente puede encontrarse en mil 999 pesos, según la publicación vigente en Liverpool. Con dos opiniones registradas en la plataforma, el producto se posiciona como una alternativa atractiva dentro del segmento de bolsos de gama media.

Para quienes buscan un accesorio funcional, con diseño estructurado y detalles distintivos como el monograma y el charm metálico, este set puede representar una compra conveniente gracias al descuento disponible.

