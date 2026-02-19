El mejor olor para primavera; Liverpool remata set de 3 piezas de Cloud, el perfume de Ariana Grande

El perfume Cloud de Ariana Grande vuelve a colocarse entre las fragancias más buscadas en México gracias a una promoción que lo convierte en una opción ideal para regalo.

La tienda departamental Liverpool anunció una rebaja importante en el set de tres piezas de este eau de parfum, que pasa de dos mil 440 a mil 689.99 pesos, una diferencia que lo hace atractivo para quienes buscan un detalle especial sin salirse del presupuesto.

Lanzada en 2018, la fragancia se ha mantenido como una de las más populares dentro de la línea de perfumes de la cantante estadounidense Ariana Grande, consolidándose como un referente dentro del segmento juvenil y gourmand.

¿Qué incluye el set de Cloud de Ariana Grande en Liverpool?

Se trata de un set de tres piezas que ofrece una experiencia completa de la fragancia. El paquete incluye:



Eau de parfum de 100 ml

Crema corporal de 100 ml

Rocío corporal (body mist) de 118 ml

Este tipo de presentación es especialmente funcional para quienes buscan un regalo listo para entregar, ya que combina perfume y productos complementarios que permiten prolongar la duración del aroma en la piel.

Además, el descuento actual representa un ahorro superior a 700 pesos respecto a su precio regular, lo que incrementa su atractivo en temporadas de cumpleaños, aniversarios o fechas especiales como el Día de las Madres o intercambios.

¿A qué huele Cloud de Ariana Grande y por qué es tan popular?

Cloud pertenece a la familia olfativa Floral Frutal Gourmand, una categoría conocida por mezclar notas dulces y cremosas con matices frescos y florales.

La fragancia fue creada por el perfumista Clement Gavarry y se compone de:



Notas de salida: lavanda, pera y bergamota

Notas de corazón: crema batida, praliné, coco y orquídea de vainilla

Notas de fondo: almizcle y notas amaderadas

Esta combinación genera un aroma dulce, pero equilibrado, con una sensación cálida y envolvente que resulta versátil tanto para el día como para la noche.

Su perfil gourmand —con acordes de crema y praliné— la hace especialmente atractiva para quienes prefieren perfumes con personalidad y buena fijación.

