Fuga de gas podría ocasionar la muerte si cometes este error común; qué hacer y qué evitar

En hogares de México y el mundo, la fuga de gas representa un riesgo latente cuando se utilizan estufas, calentadores o cilindros domésticos. Expertos en protección civil advierten que una mala reacción puede detonar incendios o explosiones en segundos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La pregunta surge con frecuencia, ¿por qué no encender las luces ante olor a gas? La respuesta se basa en principios físicos y eléctricos que explican cómo una chispa mínima puede activar una mezcla explosiva en espacios cerrados.

Entendiendo las fugas de gas y sus riesgos

El gas natural y el gas LP son inflamables. Aunque son inodoros, las compañías agregan un aroma similar al huevo podrido para alertar a la población.

Cuando ocurre una fuga de gas, el combustible se concentra en el aire. Si no se dispersa, desplaza el oxígeno y eleva el riesgo de asfixia o explosión.

¿Qué ocurre en una fuga de gas?

La fuga surge por mangueras dañadas, válvulas defectuosas o instalaciones mal selladas. El gas se acumula en zonas bajas o cerradas.

Al mezclarse con oxígeno en ciertas proporciones, crea una atmósfera explosiva. Basta una fuente de ignición para provocar un estallido.

¿Por qué no debes encender las luces?

Un interruptor genera una chispa eléctrica interna al activarse. Esa descarga es casi imperceptible.

Organismos como la NFPA documentan que muchas explosiones domésticas inician por contactos eléctricos. La chispa actúa como detonante inmediato.

¿Cuáles son los síntomas de una fuga?

Presta atención a:



Olor intenso a gas

Silbidos en tuberías

Dolor de cabeza o mareos

Plantas marchitas cerca de la instalación

Detectarlos a tiempo reduce daños materiales y protege vidas.

¿Qué hacer inmediatamente si sospechas una fuga?

Actúa con calma y sigue medidas básicas:



Evacúa sin usar interruptores ni elevadores

No prendas fuego ni dispositivos eléctricos

Ventila desde el exterior si es seguro

Cierra la válvula principal

Llama al 911 o a la compañía de gas

La prevención incluye revisiones periódicas y detectores domésticos. La educación familiar puede marcar la diferencia ante una emergencia.