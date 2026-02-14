inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc es agredida a golpes durante recuperación de espacios públicos

Amazon remata Apple iPad de 256GB, Wi-Fi 6, Touch ID y batería para todo el día

El dispositivo integra cámara trasera de 12 MP y cámara frontal también de 12 MP, pensadas para videollamadas en alta calidad, captura de imágenes y escaneo de documentos.

iPad 10 generación 256gb precio
Notas,
Es Tendencia

Escrito por: Majo Santillán González

Amazon México lanzó una atractiva oferta para quienes buscan renovar su tablet: el Apple iPad 256GB con chip A16 y pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas está disponible con 10% de descuento.

Aprovecha este San Valentín 2026 y consiéntete, a continuación te presentamos los detalles de la promoción.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Apple iPad 256GB precio

Actualmente el dispositivo pasa de $10,999 a solo $9,899.10 pesos. Además, Amazon facilita la compra con pagos de $659.94 pesos a 15 meses sin intereses. La oferta es limitada y ya genera gran demanda entre consumidores.

Apple iPad 256GB características

  • Potencia y rendimiento con chip A16

Este modelo integra el chip A16, que ofrece un desempeño ágil tanto para tareas cotidianas como para actividades más exigentes como edición de fotos, videojuegos y multitarea. Gracias a su arquitectura eficiente, también contribuye a optimizar el consumo energético.

  • Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas

El iPad cuenta con una pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas, ideal para disfrutar contenido en streaming, navegar por internet o trabajar en documentos con excelente nivel de detalle y colores vibrantes.

  • Almacenamiento y conectividad

Incluye 256 GB de almacenamiento, espacio suficiente para aplicaciones, fotos, videos y archivos pesados. En conectividad, incorpora Wi-Fi 6, que permite descargas más rápidas y conexiones más estables en redes compatibles.

  • Cámaras de 12 MP y batería para todo el día

El dispositivo integra cámara trasera de 12 MP y cámara frontal también de 12 MP, pensadas para videollamadas en alta calidad, captura de imágenes y escaneo de documentos.

Su batería promete autonomía para todo el día, convirtiéndolo en una herramienta ideal tanto para estudiantes como para profesionales.

  • Seguridad con Touch ID

El sistema Touch ID permite desbloquear el equipo y realizar pagos o autenticaciones de forma rápida y segura mediante huella digital.

Puedes adquirirla y conocer más detalles aquí.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Apple Tecnología

LO MÁS VISTO