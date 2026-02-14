Amazon remata Apple iPad de 256GB, Wi-Fi 6, Touch ID y batería para todo el día

Amazon México lanzó una atractiva oferta para quienes buscan renovar su tablet: el Apple iPad 256GB con chip A16 y pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas está disponible con 10% de descuento.

Aprovecha este San Valentín 2026 y consiéntete, a continuación te presentamos los detalles de la promoción.

Apple iPad 256GB precio

Actualmente el dispositivo pasa de $10,999 a solo $9,899.10 pesos. Además, Amazon facilita la compra con pagos de $659.94 pesos a 15 meses sin intereses. La oferta es limitada y ya genera gran demanda entre consumidores.

Apple iPad 256GB características

Potencia y rendimiento con chip A16

Este modelo integra el chip A16, que ofrece un desempeño ágil tanto para tareas cotidianas como para actividades más exigentes como edición de fotos, videojuegos y multitarea. Gracias a su arquitectura eficiente, también contribuye a optimizar el consumo energético.



Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas

El iPad cuenta con una pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas, ideal para disfrutar contenido en streaming, navegar por internet o trabajar en documentos con excelente nivel de detalle y colores vibrantes.



Almacenamiento y conectividad

Incluye 256 GB de almacenamiento, espacio suficiente para aplicaciones, fotos, videos y archivos pesados. En conectividad, incorpora Wi-Fi 6, que permite descargas más rápidas y conexiones más estables en redes compatibles.



Cámaras de 12 MP y batería para todo el día

El dispositivo integra cámara trasera de 12 MP y cámara frontal también de 12 MP, pensadas para videollamadas en alta calidad, captura de imágenes y escaneo de documentos.

Su batería promete autonomía para todo el día, convirtiéndolo en una herramienta ideal tanto para estudiantes como para profesionales.



Seguridad con Touch ID

El sistema Touch ID permite desbloquear el equipo y realizar pagos o autenticaciones de forma rápida y segura mediante huella digital.

Puedes adquirirla y conocer más detalles aquí.

