Amazon remata Apple iPad de 256GB, Wi-Fi 6, Touch ID y batería para todo el día
El dispositivo integra cámara trasera de 12 MP y cámara frontal también de 12 MP, pensadas para videollamadas en alta calidad, captura de imágenes y escaneo de documentos.
Amazon México lanzó una atractiva oferta para quienes buscan renovar su tablet: el Apple iPad 256GB con chip A16 y pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas está disponible con 10% de descuento.
Aprovecha este San Valentín 2026 y consiéntete, a continuación te presentamos los detalles de la promoción.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Apple iPad 256GB precio
Actualmente el dispositivo pasa de $10,999 a solo $9,899.10 pesos. Además, Amazon facilita la compra con pagos de $659.94 pesos a 15 meses sin intereses. La oferta es limitada y ya genera gran demanda entre consumidores.
Apple iPad 256GB características
- Potencia y rendimiento con chip A16
Este modelo integra el chip A16, que ofrece un desempeño ágil tanto para tareas cotidianas como para actividades más exigentes como edición de fotos, videojuegos y multitarea. Gracias a su arquitectura eficiente, también contribuye a optimizar el consumo energético.
- Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas
El iPad cuenta con una pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas, ideal para disfrutar contenido en streaming, navegar por internet o trabajar en documentos con excelente nivel de detalle y colores vibrantes.
- Almacenamiento y conectividad
Incluye 256 GB de almacenamiento, espacio suficiente para aplicaciones, fotos, videos y archivos pesados. En conectividad, incorpora Wi-Fi 6, que permite descargas más rápidas y conexiones más estables en redes compatibles.
- Cámaras de 12 MP y batería para todo el día
El dispositivo integra cámara trasera de 12 MP y cámara frontal también de 12 MP, pensadas para videollamadas en alta calidad, captura de imágenes y escaneo de documentos.
Su batería promete autonomía para todo el día, convirtiéndolo en una herramienta ideal tanto para estudiantes como para profesionales.
- Seguridad con Touch ID
El sistema Touch ID permite desbloquear el equipo y realizar pagos o autenticaciones de forma rápida y segura mediante huella digital.
Puedes adquirirla y conocer más detalles aquí.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.