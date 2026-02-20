Luna de hoy 20 de febrero ideal para para agradecer y abrir caminos; aquí el ritual y energía

La Luna de hoy, viernes 20 de febrero de 2026, se muestra en fase creciente inicial con una iluminación aproximada del 10 al 13%. En la Ciudad de México (CDMX) aparece como una fina hoz orientada hacia el oeste al atardecer, tras la Luna Nueva del 17 de febrero.

Este momento astronómico marca una etapa de expansión. La energía ascendente favorece inicios, decisiones firmes y acciones enfocadas en el hogar. Expertos en ciclos lunares destacan que esta fase resulta ideal para limpiar espacios y sembrar intenciones claras.

Fase creciente visible en la CDMX

La Luna sale alrededor de las 9:01 horas de la noche y se oculta cerca de las 9:49 horas. Transita de Piscis a Aries, lo que combina intuición con impulso.

Astrónomos señalan que su órbita creciente apunta al cuarto creciente del 24 de febrero. Esta transición simboliza avance y consolidación.

Datos astronómicos clave del día

Iluminación: 10-13%

Fase: creciente cóncava

Signo: de Piscis a Aries

Estos datos permiten ubicar su posición y entender su influencia cultural y simbólica.

Ritual para limpiar la entrada del hogar

La tradición sugiere barrer la puerta principal, usar agua con sal o vinagre y encender incienso o romero. El objetivo es renovar el umbral.

La entrada representa oportunidades. Limpiarla hoy refuerza la idea de abrir caminos con intención clara.

Gratitud para activar abundancia

Anotar tres motivos de agradecimiento fortalece el enfoque positivo. Puede ser salud, familia o un logro personal.

La psicología positiva respalda este hábito. Reconocer lo bueno mejora ánimo y motivación.

Influencia energética del viernes

El tránsito hacia Aries impulsa decisiones rápidas. Conviene actuar con firmeza sin caer en excesos.

Especialistas recomiendan priorizar tareas esenciales y evitar saturación. La Luna de hoy invita a avanzar con equilibrio.