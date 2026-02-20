El gigante de Samsung con opiniones muy positivas: Walmart ofrece TV de 85 pulgadas por menos de 20,000 pesos

En Walmart ya está disponible el televisor Samsung de 85 pulgadas Crystal UHD 4K con un precio de oferta alrededor de $19,990 pesos, una propuesta que llama la atención por combinar el formato de pantalla grande de una marca reconocida con un costo accesible para el público general.

Características y funciones del TV Samsung de 85 pulgadas en Walmart

Este equipo forma parte de la línea de entrada de Samsung para pantallas de gran tamaño. Su tecnología Crystal UHD y resolución 4K permiten ver contenido con detalle, mientras que el procesador Crystal Processor 4K adapta programas o películas grabadas en calidad menor para que se vean lo más cerca posible del 4K nativo. La idea es que, sin importar si ves noticias, partidos de futbol o series, la imagen mantenga nitidez y colores equilibrados.

Para quienes buscan conocer más a fondo qué ofrece este modelo, estas son algunas de sus características principales:



Pantalla LED de 85 pulgadas con resolución 3,840 x 2,160 píxeles

Tecnología PurColor para una gama de colores más amplia

Soporte para HDR10+, que mejora el detalle en escenas muy oscuras o brillantes

Sistema operativo Tizen, con acceso a aplicaciones como Netflix, Disney+, YouTube y Samsung TV Plus

Tres puertos HDMI, conexión Wi-Fi y Bluetooth integrados

Modo Auto Low Latency y Motion Xcelerator para una experiencia más fluida en videojuegos

Oferta en Walmart de TV Samsung de 85 pulgadas.|Walmart

Opiniones de los usuarios, formas de pago y envío

En cuanto a la compra, Walmart ofrece facilidades como meses sin intereses con tarjetas participantes (BBVA, Citibanamex, Santander, entre otras) y envío gratuito en la mayoría de las zonas del país. Debido al tamaño de la caja, la entrega se realiza generalmente a pie de calle o en planta baja; por eso, conviene confirmar con anticipación las condiciones para subir el equipo a pisos superiores o departamentos sin elevador.

En la sección de opiniones del sitio, el televisor registra una calificación promedio entre 4.2 y 4.4 sobre 5 estrellas. Varios compradores mencionan que el tamaño de 85 pulgadas "transforma completamente la sala" y que la relación calidad-precio es favorable para quienes buscan una pantalla grande sin invertir en tecnologías como OLED o QLED. También hay comentarios sobre aspectos a considerar: en espacios con mucha luz natural pueden presentarse reflejos, y el sistema de audio de 20W puede quedarse corto para el tamaño de la pantalla, por lo que algunos usuarios sugieren acompañar el equipo con una barra de sonido.

El modelo es enviado directamente por Walmart o Bodega Aurrera, con tiempos de entrega estimados de 3 a 7 días hábiles, dependiendo del código postal. El precio de oferta de $19,990 pesos representa un ahorro cercano a $11,000 respecto al precio regular. Para quienes estén interesados, se recomienda verificar la disponibilidad en línea, ya que los inventarios de productos de gran formato pueden variar según la región