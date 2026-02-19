PlayStation 4, a menos de 3500 pesos en Walmart: destacada oferta de la clásica consola de Sony

Walmart México tiene disponible la consola PlayStation 4 Slim de 1 terabyte en su programa de productos reacondicionados por 3,499 pesos. Esta opción permite acceder a la biblioteca de juegos de Sony a un precio cercano a la mitad del valor habitual de una unidad nueva, que suele superar los 6,000 pesos en el mercado local.

Características de la PS4 Slim reacondicionada en Walmart

Un producto reacondicionado no es lo mismo que uno usado sin garantías. En este caso, la consola pasó por un proceso de revisión técnica: se limpia, se reparan componentes si es necesario y se prueba su funcionamiento antes de volver a venderse. Puede tener algún detalle estético mínimo en la carcasa, pero su rendimiento es equivalente al de una unidad nueva. Walmart incluye garantía de devolución, generalmente de 30 a 90 días según el vendedor específico dentro de su marketplace.

La versión Slim es más compacta y ligera que el modelo original de PlayStation 4, además de consumir menos energía. Incluye un disco duro de 1 TB, suficiente para instalar alrededor de 20 o 25 juegos grandes sin necesidad de borrar constantemente títulos. También soporta tecnología HDR para mejorar el contraste y los colores en pantallas compatibles, aunque su resolución máxima es de 1080p (Full HD).

Algunos compradores podrían dudar por el precio tan accesible, pero conviene recordar que el catálogo de PS4 sigue activo: hay miles de juegos disponibles en formato físico y digital, muchos de ellos con descuentos frecuentes en la PlayStation Store. Además, servicios como PlayStation Plus permiten descargar juegos gratuitos cada mes para suscriptores.

Oferta de PS4 en Walmart.|Walmart

Formas de pago, envío y accesorios

Entre los puntos prácticos de esta oferta destacan:



Pago en mensualidades con tarjeta de crédito, desde aproximadamente 364 pesos mensuales a 18 meses , además del pago en efectivo

, además del pago en efectivo Envío a domicilio incluido en la mayoría de los códigos postales del país.

incluido en la mayoría de los códigos postales del país. Entrega estimada entre 3 y 7 días hábiles después de confirmar el pedido.

Incluye consola, control DualShock 4, cable HDMI y cable de corriente (el empaque puede ser genérico por tratarse de unidad reacondicionada).

Es importante verificar en la página del producto los detalles específicos del vendedor, ya que Walmart funciona como marketplace para comerciantes autorizados. Ahí se confirma el plazo exacto de devolución y si el control incluido es original de Sony o una alternativa certificada.

Con más de 117 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante su ciclo de vida, la PlayStation 4 sigue siendo una de las consolas más populares de la historia. Esta oferta en Walmart representa una puerta de entrada accesible para quienes buscan sumarse a su ecosistema sin invertir en hardware de última generación.