La oferta del año: Rematan bolsa Guess Latona II negra, incluye bolso y monedero gratis en Liverpool

Liverpool puso a la venta la nueva Bolsa tote Latona II Guess para mujer, un modelo que destaca no solo por su diseño clásico en color negro, sino porque incluye bolso tipo cosmetiquera y monedero sin costo adicional.

El precio publicado es de dos mil 490 pesos, con envío gratis a todo el país, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan un set completo sin pagar extra.

La marca Guess es reconocida internacionalmente por su estética elegante con toques contemporáneos, por lo que esta pieza mantiene ese sello distintivo a través de su patrón 4G y el tradicional logotipo triangular al frente.

¿Cuánto cuesta la bolsa tote Latona II Guess en Liverpool y qué incluye?

El precio vigente en Liverpool es de dos mil 490 pesos e incluye tres piezas por el mismo monto:



Bolsa tote Latona II

Bolso tipo cosmetiquera

Monedero

Este detalle es relevante porque, en otras colecciones, los accesorios adicionales suelen venderse por separado.

Además, cuenta con envío gratis a todo México, lo que representa un ahorro adicional si se adquiere en línea.

Características de la Bolsa tote Latona II Guess para mujer

La Latona II es una bolsa tipo tote, es decir, amplia y funcional, ideal para uso diario, oficina o salidas casuales. Entre sus principales características destacan:



Doble asa superior, que permite llevarla cómodamente al hombro

Fijación con broche magnético , práctica para abrir y cerrar rápidamente

, práctica para abrir y cerrar rápidamente Aplicación del logo Guess 4G en toda la pieza , aportando identidad de marca

, aportando identidad de marca Detalle triangular con el logo Guess en la parte frontal

Material 100% poliuretano, resistente y fácil de limpiar

El acabado en color negro facilita su combinación con distintos estilos y temporadas, desde looks formales hasta outfits más relajados.

¿Vale la pena comprar la bolsa Guess Latona II?

Si se analiza el precio de dos mil 490 pesos por tres artículos —bolsa principal, cosmetiquera y monedero—, el set resulta competitivo dentro del segmento de bolsos de diseñador accesible.

La versatilidad del color, el material sintético duradero y el diseño con logotipos visibles la posicionan como una opción funcional y estética.

