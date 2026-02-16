Costco se pone más estricta en EUA: nueva política de devoluciones contempla 2 cambios clave

Costco está implementando cambios significativos en su legendaria política de devoluciones durante 2026, estableciendo controles más estrictos para combatir el abuso del sistema. Aunque la cadena mantiene su garantía de satisfacción del 100%, la experiencia en el mostrador de devoluciones ahora incluye mayor supervisión sobre los patrones de retorno de los clientes.

La política de devoluciones de Costco históricamente ha sido una de las más generosas del sector minorista estadounidense. Sin embargo, el aumento en los costos operativos relacionados con las devoluciones ha obligado a la empresa a ajustar sus procedimientos sin eliminar oficialmente su política de satisfacción garantizada.

Cambios en la política de devoluciones de Costco

1. Requisitos más estrictos para electrónica

El primer cambio clave afecta directamente las devoluciones de productos electrónicos, que ahora requieren documentación más rigurosa. Aunque el límite de 90 días para devolver electrónica se mantiene vigente, Costco ahora exige comprobantes de compra de manera más consistente. Esta medida busca prevenir el comportamiento de "alquiler temporal", donde los clientes compran productos electrónicos para uso a corto plazo y luego los devuelven.

La aplicación estricta de esta norma significa que los miembros deben conservar sus recibos físicos o digitales a través de la aplicación móvil de Costco. Anteriormente los clientes podían procesar devoluciones sin presentar comprobantes, pero esta flexibilidad ha disminuido considerablemente en las tiendas durante 2026.

En la práctica esto implica que la compañía está siendo mucho más selectiva sobre qué aceptan y de quién lo aceptan.

2. Mayor vigilancia en mercancía general

El segundo cambio importante involucra un monitoreo intensificado de los patrones de devolución en mercancía general. Aunque Costco mantiene su garantía de satisfacción vitalicia para la mayoría de los productos, ahora rastrea a los clientes que devuelven artículos con frecuencia.

Los reportes indican que la política revisada de Costco ahora monitorea la actividad de devolución de cada miembro y los montos totales involucrados. Las devoluciones en cuentas que han sido marcadas por el sistema ahora requieren aprobación gerencial antes de procesarse.

Esta vigilancia adicional también se aplica a artículos alimenticios, donde Costco sigue ofreciendo reembolsos completos pero ahora registra patrones de devoluciones excesivas. La empresa busca identificar comportamientos abusivos sin afectar a los clientes que realizan devoluciones legítimas por productos defectuosos o insatisfacción inicial.

En casos raros que involucran abuso repetido, Costco puede cancelar una membresía y reembolsar la cuota anual. Esta medida representa un cambio significativo en la cultura tradicionalmente permisiva de la cadena respecto a las devoluciones.

Productos de Costco que no pueden devolverse

Es importante conocer qué productos tienen restricciones específicas bajo la política actual. Los diamantes de 1 quilates o más requieren documentación original y deben pasar una inspección de autenticidad de 48 horas. Los cigarrillos y el alcohol frecuentemente no pueden devolverse debido a regulaciones estatales.

Las tarjetas de Costco Shop Cards no son reembolsables y no pueden canjearse por efectivo. Las instalaciones personalizadas como pisos o persianas fabricadas según medidas específicas tampoco califican para devolución.

Estos productos con restricciones permanentes no forman parte de los nuevos cambios de 2026, pero muchos miembros desconocen estas limitaciones existentes.

Costco endureció su política de devoluciones

Los cambios en la política de Costco reflejan un desafío creciente en el sector minorista estadounidense. Los datos de la industria muestran que las devoluciones representan una carga financiera cada vez mayor para los comercios.

Costco busca reducir costos operativos relacionados con el reabastecimiento y la devaluación del inventario. Las nuevas medidas de documentación y actualizaciones procedimentales tienen como objetivo mantener la rentabilidad mientras se preserva la confianza del cliente.

Estos ajustes están diseñados para proteger mejor a la compañía de clientes abusivos sin perjudicar a la mayoría de los miembros que utilizan la política responsablemente. La empresa analiza cada caso individualmente antes de tomar acciones disciplinarias contra una membresía.

A pesar de los cambios, Costco todavía ofrece una de las políticas de devolución más favorables para el consumidor en el comercio minorista. Los miembros que comprendan las reglas y eviten patrones que activen revisiones de cuenta podrán seguir disfrutando de la flexibilidad tradicional que caracteriza a esta cadena mayorista.