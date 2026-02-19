Un celular bueno y barato: este Motorola es la oferta número 1 de Liverpool con el mayor descuento de la tienda

Si andas buscando renovar tu celular sin vaciar la cartera, hay una propuesta que está dando de qué hablar en Liverpool: el Moto G24. Este equipo, que normalmente cuesta $6,999 pesos, está disponible en oferta por $2,699 pesos, lo que representa un ahorro de $4,300 pesos, es decir, un descuento real del 61%.

La promoción aplica tanto para compras en línea como en tiendas físicas de la cadena departamental y el producto está listo para entrega inmediata. No se trata de un modelo reacondicionado ni de exhibición: es un equipo nuevo, con garantía de fábrica y todas las funciones activas desde el primer encendido.

Características y funciones del Moto G24

Para quienes no están familiarizados con especificaciones técnicas, el Moto G24 está diseñado para cubrir el día a día sin complicaciones. Funciona bien para redes sociales, videollamadas, escuchar música, ver series o navegar por internet. Su pantalla de 6.6 pulgadas tiene una tasa de refresco de 90 Hz, lo que se traduce en desplazamientos más suaves al revisar el feed de Instagram o hacer scroll en una página web.

El equipo incluye características que suelen extrañarse en la gama de entrada. Aquí los puntos que más destacan:



Almacenamiento amplio: 256 GB internos, espacio suficiente para miles de fotos, aplicaciones y archivos; además, se puede ampliar hasta 1 TB con tarjeta microSD.

256 GB internos, espacio suficiente para miles de fotos, aplicaciones y archivos; además, se puede ampliar hasta 1 TB con tarjeta microSD. Batería de larga duración: 5,000 mAh, que en uso normal puede cubrir todo el día sin necesidad de recarga intermedia.

5,000 mAh, que en uso normal puede cubrir todo el día sin necesidad de recarga intermedia. Cámaras versátiles: Sensor principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel para mejorar fotos con poca luz, más una cámara frontal de 8 MP para selfies y videollamadas.

Sensor principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel para mejorar fotos con poca luz, más una cámara frontal de 8 MP para selfies y videollamadas. Audio con Dolby Atmos: Altavoces estéreo que ofrecen un sonido más envolvente al ver películas o escuchar música.

Altavoces estéreo que ofrecen un sonido más envolvente al ver películas o escuchar música. Resistencia práctica: Diseño con acabado repelente al agua que protege contra salpicaduras accidentales.

Diseño con acabado repelente al agua que protege contra salpicaduras accidentales. Sistema actualizado: Viene con Android 14 de fábrica, lo que garantiza acceso a las últimas funciones de seguridad y personalización.

En cuanto al rendimiento, el procesador MediaTek Helio G85 responde bien a tareas cotidianas como usar WhatsApp, reproducir contenido en streaming o manejar varias aplicaciones a la vez. No es un equipo pensado para juegos pesados o edición profesional, pero cumple sin problemas con el uso que la mayoría de las personas le da a su celular.

Moto G24, en oferta en Liverpool.|Liverpool

Envío y formas de pago

Liverpool facilita la compra con varias opciones de pago. Con tarjeta de la tienda, el equipo puede adquirirse hasta en 6 meses sin intereses; con tarjetas de crédito de otros bancos, generalmente hay hasta 3 meses sin intereses, sujeto a promociones vigentes. También es posible pagar de contado con débito, transferencia o crédito en una sola exhibición.

La entrega es flexible: el envío a domicilio es gratis a toda la República Mexicana, con tiempos estimados de 2 a 5 días hábiles según el código postal. Si prefieres no esperar, está disponible el servicio Click & Collect, que permite recoger el equipo en tienda física en tan solo un par de horas, siempre que haya stock disponible en la sucursal seleccionada.

El Motorola Moto G24 en esta promoción de Liverpool se convierte en una alternativa práctica para quien necesita un celular funcional, con buen almacenamiento y pantalla fluida, sin invertir una cantidad elevada. La oferta está activa mientras duren las existencias.