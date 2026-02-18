Ni CDMX ni Monterrey: El mejor restaurante de México en 2026 está en Oaxaca

La Guía México Gastronómico premió a Tierra del Sol como el mejor restaurante de México para este 2026. El recinto, ubicado en Oaxaca de Juárez, lidera la duodécima edición de esta prestigiosa publicación culinaria nacional.

¿Cuál es el mejor restaurante de México en 2026 según la Guía Gastronómica?

La editorial Culinaria Mexicana confirma que el restaurante Tierra del Sol, dirigido por la chef Olga Cabrera, ostenta el título de "Restaurante del Año 2026". El jurado, compuesto por periodistas y sommeliers, seleccionó esta propuesta por su excelencia en la cocina mixteca y su compromiso con la sostenibilidad ambiental y social.

Los criterios que definieron a los ganadores de este año incluyen:

Creatividad y consistencia: Calidad constante en la propuesta culinaria y técnica de cocina.

Experiencia del comensal: Servicio al cliente y capacidad de generar momentos memorables.

Impacto en comunidad: Responsabilidad social, económica y preservación de ingredientes locales.

Premios Especiales: Otros reconocimientos de la gastronomía 2026 en México

El Auditorio Metropolitano Puebla habilitó la gala de entrega de placas a los 250 mejores restaurantes del país. En este evento se detallan reconocimientos individuales que celebran la trayectoria y los nuevos fenómenos que marcan la pauta del paladar mexicano actual.

La lista de los premios especiales más relevantes integra a:

Chef del Año: Ángel Vázquez (Intro y Augurio, Puebla).

Ángel Vázquez (Intro y Augurio, Puebla). Sustentabilidad: Olivea Farm to Table (Valle de Guadalupe).

Olivea Farm to Table (Valle de Guadalupe). Investigación Gastronómica: Aldea Xbatún.

Aldea Xbatún. Fenómeno del Año: La Once Mil.

La Once Mil. Wine Bar del Año: Brutal.

Brutal. Mesera del Año: María Zenen Núñez Yáñez.

María Zenen Núñez Yáñez. Restaurante Mexicano en el Extranjero: KoL (Londres).

Más del 60% de los establecimientos premiados se localizan fuera de la Ciudad de México para descentralizar la industria.

Los amantes de la cocina interesados en adquirir la guía física podrá encontrarla en Librerías Gandhi a partir del 15 de febrero. Esta publicación funciona como una bitácora esencial para viajeros que buscan explorar los sabores tradicionales y contemporáneos de México. Para conocer el listado completo de los 250 seleccionados, los usuarios pueden consultar las plataformas digitales de @los250mx.