Cómo utilizar la app Too Good to Go para descubrir nuevos sitios de comida en tu ciudad
Aprende a usar Too Good to Go para encontrar comida sorpresa cerca de ti, conocer nuevos restaurantes y gastar menos
Si sientes que ya te sabes “de memoria” todos los mejores lugares para comer en tu ciudad, la app Too Good to Go puede ser ese atajo que te faltaba para explorar. Con unos taps puedes descubrir cafeterías y restaurantes cercanos, y convertir una compra cotidiana en una pequeña aventura de comida. Lo mejor de todo es que además de conocer sitios nuevos, también puedes ahorrar al comprar.
We’re thrilled to celebrate a major milestone with our longtime partner Circle K / Couche-Tard: 2 MILLION meals (and counting!) saved from going to waste with Too Good To Go! 🎉— Too Good To Go (@TooGoodToGo) April 23, 2025
That’s:
• 5.2M kg CO₂e emissions avoided = 2,089 one-way flights NYC–Tokyo
• 1.62B litres of… pic.twitter.com/XDK94cjBYu
La idea de Too Good to Go es conectar a usuarios con negocios que tienen excedentes de alimentos para evitar que terminen en la basura, y los ofrece a buen precio. En su web, la plataforma se define como una empresa de impacto social y explica que su app funciona como un marketplace de excedentes, con “Surprise Bags” (bolsas sorpresa) de tiendas, cafés y restaurantes locales. Esto aplica tanto para pequeños negocios como para restaurantes de buen nivel.
En la práctica, esto se siente menos como “cazar ofertas” y más como desbloquear un mapa de sabores en tu zona. Para la comunidad hispana, que muchas veces vive entre horarios apretados, tráfico y presupuestos que hay que estirar, es una excelente opción.
¿Cómo usar la App Too Good to Go para descubrir comida y ahorrar en tu ciudad?
Primero debes entender qué estás comprando una selección sorpresa que el negocio arma con excedentes del día. Too Good to Go explica que en la app puedes descubrir Surprise Bags disponibles cerca de ti y reservarlas desde el celular . Esa sorpresa es parte del juego: no eliges un platillo exacto, pero sí eliges el tipo de lugar y el horario de recolección, lo cual convierte a la app en una forma práctica de probar comida distinta sin pagar de más.
En la aplicación eliges una opción, la reservas y pagas dentro de la app, y luego pasas a recogerla en el horario indicado. Esta facilidad hace que se convierta en una muy buena opción si sales del trabajo y tienes 20 minutos libres, ya que puedes programar esa parada y convertirla en tu cena (o en tu antojo).
Un consejo clave para descubrir nuevos sitios (y no solo “lo de siempre”) es usar la app como radar, no como rutina. Empieza por buscar en zonas que ya frecuentas —tu ruta al trabajo, el área cerca del gym, el vecindario donde haces tus vueltas— y aparta una bolsa en un lugar que jamás has visitado. Too Good to Go también sirve para experimentar y para ello cuenta con una función llamada “try something new” en la que puedes descubrir locales cerca de tu ubicación.
Ciudades donde puedes encontrar nuevos sitios de comida en Too Good to Go
Si te preguntas “¿esto está en mi ciudad?”, la cobertura en Estados Unidos ya incluye mercados grandes y varios hubs gastronómicos. En su página de disponibilidad, Too Good to Go lista presencia en ciudades como:
- New York
- Los Angeles
- San Francisco
- Chicago
- Washington
- Philadelphia
- Boston
- Austin
- Seattle
- Miami
- Dallas
- Houston
- San Diego
- Sacramento
Si estás en una de estas zonas, tienes altas probabilidades de encontrar opciones y usar la App como guía para descubrir comida nueva mientras buscas ahorrar.
Una recomendación es que como el contenido de la bolsa puede variar, lo más inteligente es elegir horarios donde sí puedas adaptarte (por ejemplo, tarde para cena o fin de semana para brunch improvisado) y estar listo para “descubrir” algo que no estaba en tu plan. De esta forma la App se vuelve una forma simple de explorar comida local y ahorrar en el intento.
