¿Cuál se espera que sea el dispositivo estrella del evento Apple Experience 2026?

Apple ya puso fecha y hora para su próximo gran evento tecnológico de 2026. El Apple Experience se realizará en Nueva York el miércoles 4 de marzo a las 9:00 a.m. ET, en un formato que se aleja del típico escenario de Apple Park y que, por ahora, viene acompañado de la clásica invitación con pocos detalles.

Worth pointing out the three colors from the invite are light green, blue and yellow -- which just so happen to be the colors Apple has tested the low-cost MacBook with, as I wrote yesterday. Coincidence? We shall see. https://t.co/1FFVkfw9JZ pic.twitter.com/ssKDDzdJsw — Mark Gurman (@markgurman) February 16, 2026

¿Qué se espera del evento Apple del 4 de marzo?

Con el Apple Experience ya fechado, el gran debate no es si veremos novedades, sino cuál será "la" apuesta del día. Insiders de la industria como Mark Gurman, han dicho que este evento servirá como la presentación oficial un nuevo modelo de MacBook más accesible, pensada para estudiantes y usuarios que solo quieren macOS en una laptop moderna sin pagar el ticket de entrada del MacBook Air

Gurman apunta que esta MacBook llegaría equipada con un chip A18 Pro, dejando de lado los clásicos procesadores de la serie M que están presente en los modelos Air y Pro. Se trata de un movimiento interesante porque este procesador pertenece a la familia de chips diseñados originalmente para iPhone. Esta apuesta representaría un cambio estratégico importante en la línea de computadoras portátiles de Apple que históricamente ha estado enfocada en equipos ultra delgados y premium.

También ha mencionado que se esperan renovaciones de Macs "en las próximas semanas", lo que pinta un calendario apretado y una ventana ideal para que Apple use este evento como plataforma de lanzamiento de varios frentes a la vez. Si el plan es ampliar el alcance del ecosistema Mac, una MacBook económica sería la carta más agresiva para atraer a quienes hoy comparan Chromebooks y laptops Windows baratas

MacBook económica con chip A18 Pro

Si se cumple el rumor, la jugada sería clara en términos de estrategia comercial. Una familia de MacBooks económicas equipadas con el A18 Pro permitiría bajar costos y escalar volumen de ventas.

Un dato no menor es que se espera que esta portátil se ubique en el rango de $600 a $700 dólares, para competir directamente con el mercado de laptops de gama media. Esta estrategia de precios podría revolucionar el segmento de entrada de Apple.

El tema del precio importa por una razón simple en el mercado actual. Hoy la puerta de entrada a una Mac nueva está cercana a los $1,000 dólares, y Apple ha demostrado que cuando ajusta el escalón de acceso puede capturar públicos masivos, sobre todo en temporada de regreso a clases.

Otro ingrediente que se menciona con insistencia en las filtraciones es el diseño diferenciado. Los rumores han apuntado a que este equipo sería una propuesta completamente nueva, y ahí entra el factor colores como elemento distintivo. En la conversación de rumores se han manejado tonos como plata, azul, rosa y amarillo, como parte de una estrategia más juvenil y claramente distinta a la estética tradicional "pro".