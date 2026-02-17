inklusion.png Sitio accesible
De las máscaras al “shifting": Términos clave para comprender el fenómeno de los Therian

Desde extremidades fantasma hasta cambios de comportamiento: te explicamos qué es el “shifting” y por qué causa tanta controversia en redes.

Therian
Te explicamos los conceptos que definen esta subcultura donde adolescentes aseguran sentir una conexión instintiva con especies no humanas|Captura de pantalla | Redes sociales
Notas,
Es Tendencia

Escrito por: Ximena Ochoa

En TikTok y otras redes sociales se multiplican los videos de jóvenes que usan máscaras y colas de animales mientras caminan en cuatro extremidades o imitan sonidos, ahora conocidos como Therian.

El fenómeno ha generado dudas entre padres de familia, docentes y usuarios que buscan entender si se trata de una moda, una subcultura o una expresión de identidad.

Aquí te explicamos los términos, qué son los therian, cómo identificarlos y qué debes saber si tu hijo o alguien cercano se asume como parte de esta comunidad.

¿Qué significa ser therian y cómo saber si alguien lo es?

El término proviene de la teriantropía, concepto que alude a la identificación parcial con un animal no humano. Quienes se reconocen como therian aseguran sentir una conexión profunda con una especie específica, a la que llaman “teriotipo”.

No existe un registro oficial ni una organización formal. La mayoría de quienes se identifican así participan en foros y comunidades digitales donde comparten experiencias. Algunas señales visibles pueden incluir:

  • Uso de accesorios como máscaras, colas o guantes
  • Publicaciones en redes sociales con etiquetas relacionadas
  • Referencias a un “teriotipo” (animal con el que se identifican)
  • Mención de experiencias llamadas shifting

Es importante aclarar que no todas las personas que usan accesorios de animales son therian. En muchos casos puede tratarse simplemente de cosplay o pertenencia al fandom furry, que es distinto.

Diferencias entre therian, otherkin y furry

La comunidad therian suele ubicarse dentro de la subcultura Otherkin, que engloba a personas cuya identidad no se limita a lo humano e incluso puede incluir criaturas mitológicas.

En contraste, el fandom furry está enfocado en la afición artística y recreativa por personajes animales antropomorfizados. La diferencia clave es que los therian describen su experiencia como parte de su identidad, no como un pasatiempo.

¿Qué es el shifting y por qué causa controversia?

El shifting es un término utilizado para describir momentos en que la persona manifiesta comportamientos asociados con su teriotipo, como adoptar posturas, emitir sonidos o sentir impulsos instintivos.

También existe el llamado “shifting fantasma”, cuando alguien dice percibir extremidades inexistentes, como una cola.

Especialistas en psicología señalan que la adolescencia es una etapa de exploración identitaria y que muchas expresiones pueden formar parte de procesos de autodescubrimiento.

No hay evidencia científica que respalde transformaciones físicas, pese a que pequeños grupos en internet promueven esa idea.

¿Qué hacer si tu hijo se identifica como therian?

  • Escucha sin burlas ni confrontaciones
  • Infórmate en fuentes confiables
  • Observa si la conducta afecta su vida escolar o social
  • Consulta a un profesional si detectas aislamiento, ansiedad o cambios bruscos de conducta

