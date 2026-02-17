De las máscaras al “shifting": Términos clave para comprender el fenómeno de los Therian

En TikTok y otras redes sociales se multiplican los videos de jóvenes que usan máscaras y colas de animales mientras caminan en cuatro extremidades o imitan sonidos, ahora conocidos como Therian.

El fenómeno ha generado dudas entre padres de familia, docentes y usuarios que buscan entender si se trata de una moda, una subcultura o una expresión de identidad.

Aquí te explicamos los términos, qué son los therian, cómo identificarlos y qué debes saber si tu hijo o alguien cercano se asume como parte de esta comunidad.

¡Se dijeron de todo... en lenguaje animal! 🐕 Una plaza en Uruguay se volvió tendencia tras el enfrentamiento de dos jóvenes therian



¿Crees que es solo una moda de redes sociales o algo más profundo? ¡Opina aquí! 👇🏻 pic.twitter.com/Uo5rT4ovXQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 17, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué significa ser therian y cómo saber si alguien lo es?

El término proviene de la teriantropía, concepto que alude a la identificación parcial con un animal no humano. Quienes se reconocen como therian aseguran sentir una conexión profunda con una especie específica, a la que llaman “teriotipo”.

No existe un registro oficial ni una organización formal. La mayoría de quienes se identifican así participan en foros y comunidades digitales donde comparten experiencias. Algunas señales visibles pueden incluir:



Uso de accesorios como máscaras, colas o guantes

Publicaciones en redes sociales con etiquetas relacionadas

Referencias a un “teriotipo” (animal con el que se identifican)

(animal con el que se identifican) Mención de experiencias llamadas shifting

Es importante aclarar que no todas las personas que usan accesorios de animales son therian. En muchos casos puede tratarse simplemente de cosplay o pertenencia al fandom furry, que es distinto.

Adoptan a perrita maratonista que se hizo viral en Monterrey

Diferencias entre therian, otherkin y furry

La comunidad therian suele ubicarse dentro de la subcultura Otherkin, que engloba a personas cuya identidad no se limita a lo humano e incluso puede incluir criaturas mitológicas.

En contraste, el fandom furry está enfocado en la afición artística y recreativa por personajes animales antropomorfizados. La diferencia clave es que los therian describen su experiencia como parte de su identidad, no como un pasatiempo.

¿Qué es el shifting y por qué causa controversia?

El shifting es un término utilizado para describir momentos en que la persona manifiesta comportamientos asociados con su teriotipo, como adoptar posturas, emitir sonidos o sentir impulsos instintivos.

También existe el llamado “shifting fantasma”, cuando alguien dice percibir extremidades inexistentes, como una cola.

Especialistas en psicología señalan que la adolescencia es una etapa de exploración identitaria y que muchas expresiones pueden formar parte de procesos de autodescubrimiento.

No hay evidencia científica que respalde transformaciones físicas, pese a que pequeños grupos en internet promueven esa idea.

Ni disfraces ni "furries"; lo que hay detrás del fenómeno 'Therian' que se volvió viral y tendencia ¿Tu hijo habla de “therianthropy”? Descubre el origen de este fenómeno digital que nació en los 90 y hoy explota en videos de TikTok y X. 15 febrero, 2026

¿Qué hacer si tu hijo se identifica como therian?

Escucha sin burlas ni confrontaciones

Infórmate en fuentes confiables

Observa si la conducta afecta su vida escolar o social

Consulta a un profesional si detectas aislamiento, ansiedad o cambios bruscos de conducta

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.