Ni disfraces ni “furries"; lo que hay detrás del fenómeno ‘Therian’ que se volvió viral y tendencia

En las últimas semanas, el término therian o therians comenzó a multiplicarse en videos de TikTok o en publicaciones de X, donde principalmente adolescentes explican por qué se identifican con un animal no humano.

La exposición ha generado dudas entre padres de familia y docentes, por lo que especialistas recomiendan informarse antes de emitir juicios, luego de que en Argentina el fenómeno se ha vuelto viral.

¿Qué son los therian y qué significa therianthropy?

Las personas que se identifican como therian describen una conexión interna —psicológica o espiritual— con una especie animal distinta a la humana. No se trata de una transformación física ni de una creencia literal de ser un animal, sino de una vivencia identitaria.

Según Science Direct, la palabra proviene de therianthropy (teriantropía), término con raíces griegas: thērion (bestia) y anthropos (humano), que en conjunto alude a la idea de “humano-animal”.

Aunque los relatos de seres híbridos aparecen en mitologías antiguas —como el dios Anubis en Egipto o los hombres lobo en tradiciones europeas—, la comunidad therian contemporánea surgió en foros digitales en Estados Unidos durante la década de 1990.

De acuerdo con investigaciones académicas sobre identidades digitales y subculturas en línea, la teriantropía moderna se consolidó en espacios virtuales donde los usuarios compartían experiencias personales relacionadas con sueños, conductas instintivas o afinidades profundas hacia determinadas especies.

Diferencia entre therian y furry: ¿Son lo mismo?

Uno de los principales puntos de confusión es la relación con el llamado furry fandom. El furry o furros en español es una afición o subcultura centrada en personajes animales antropomórficos, es decir, con rasgos humanos, que suele expresarse mediante arte, convenciones y disfraces.

En contraste, quienes se identifican como therian afirman que su experiencia es interna y no necesariamente artística. No todos usan máscaras, colas o vestimenta especial, por lo que muchos subrayan que continúan asumiendo plenamente su condición humana y sus responsabilidades legales y sociales.

¿Por qué se volvió tendencia en redes sociales?

Especialistas en psicología juvenil señalan que la adolescencia es una etapa de exploración identitaria, por lo que recomiendan diálogo abierto, acompañamiento y evitar estigmatización.

Hasta ahora, la teriantropía no está reconocida como un trastorno clínico en manuales diagnósticos internacionales, por lo que su comprensión se ubica más en el ámbito sociocultural que médico.

En un entorno digital donde las identidades encuentran nuevos espacios de expresión.

