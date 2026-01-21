Captan en VIDEO sobre el Popocatépetl a misterioso objeto volador y luminoso de “grandes dimensiones”

Un impactante fenómeno “atípico” está generando revuelo en las redes sociales, pues a través de la cuenta Webcams de México dentro de la plataforma de X, se difundió el video que muestra a un extraño objeto luminoso volando sobre el volcán Popocatépetl en plena noche del pasado domingo 18 de enero de este 2026.

De acuerdo con lo señalado por la cuenta de X antes mencionada, el video fue captado por su cámara 24/7 que vigila a Don Goyo y la cual desde hace varios años, se ha encargado de recolectar supuesta evidencia sobre los llamados objetos voladores no identificados sobre la cuenca del volcán.

Video del objeto volador sobre el volcán Popocatépetl

El video de tan solo 33 segundos de duración, muestra cómo un objeto luminoso y de grandes dimensiones atraviesa de punto a punto el volcán Popocatépetl , esto a la vez que en la parte inferior de la misma grabación aparece un fenómeno óptico común en la zona.

A pesar de que en la grabación se aprecia cómo su paso es largo y a baja velocidad, es importante señalar que la cuenta de Webcams de México a menudo suele colocar la llamada “cámara lenta” para que se pueda apreciar de mejor forma todo lo recabado en sus videos.

¿Qué es el objeto volador que se vio sobre el Popocatépetl el 18 de enero?

Hasta el momento no se ha dado a conocer información 100% verídica sobre qué fue lo que pasó sobre el volcán Popocatépetl la noche del pasado domingo 18 de enero, sin embargo, se han dado a conocer diversas teorías a través de las diferentes cuentas de redes sociales.

Algunas de estas teorías señalan que podría ser el reflejo de una cámara en los cristales de un auto, sin embargo esta teoría fue descartada debido a que la grabación fue tomada por la cámara 24/7 de Webcams de México.

Otra de las teorías que se expusieron en las redes sociales, es la que señala que el objeto no es más que un dron que circuló por la zona al momento de la grabación.

Volcán Popocatépetl, zona de avistamientos de “ovnis”

Vale la pena mencionar que desde hace muchos años el volcán Popocatépetl se colocó como uno de los lugares en donde más avistamientos hay de los llamados ovnis o fanis, pues año con año se revelan estas grabaciones de cilindros y objetos luminosos saliendo o entrando al cráter de Don Goyo.

