Pantalla Philips 50 pulgadas Roku 4K Ultra HD en oferta en Walmart

Walmart lanzó una atractiva promoción en su tienda en línea con la pantalla Philips de 50 pulgadas Roku 4K Ultra HD, modelo 50PUL6653/F8, que ahora se ofrece por $5,790.00 pesos, cuando su precio regular era de $8,999.00 pesos.

La rebaja representa un ahorro de $3,209.00 pesos, convirtiéndose en una de las ofertas más llamativas dentro de la categoría de televisores inteligentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hasta 20 meses sin intereses

Además del descuento directo, los compradores pueden optar por hasta 20 meses sin intereses, con pagos aproximados de $289.50 pesos mensuales, lo que facilita el acceso a una pantalla 4K sin afectar significativamente el presupuesto familiar.

Características principales

Este modelo de Philips integra el sistema Roku TV, que permite acceso a plataformas de streaming como Netflix, YouTube y Prime Video, además de ofrecer:



Resolución 4K Ultra HD

Tecnología LED

Sistema operativo Roku

Múltiples puertos HDMI y USB

Interfaz intuitiva y acceso a miles de aplicaciones

Gracias a su resolución 4K, los usuarios pueden disfrutar imágenes con mayor nitidez, colores más vivos y mejor nivel de detalle, ideal para contenido en alta definición, deportes y videojuegos.

Garantía y devolución

Walmart también destaca su política de devolución hasta 30 días después de recibido el producto, brindando mayor confianza a los compradores que realizan su compra en línea. La puedes conseguir aquí.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.