VIDEO: Tiroteo en pleno partido de hockey deja tres muertos en la arena Dennis M. Lynch, en Pawtucket

Un tiroteo registrado en pleno partido de hockey sobre hielo dejó al menos tres personas muertas y varias más heridas este lunes por la tarde en la arena Dennis M. Lynch, en la ciudad de Pawtucket, Rhode Island (Estados Unidos).

El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 p.m. hora local y provocó pánico entre espectadores y jugadores, algunos de los cuales se refugiaron en vestidores o huyeron fuera de la pista.

Las autoridades locales confirmaron que el presunto agresor murió en el lugar, aparentemente por una herida de bala autoinfligida, y que no se busca a ningún otro sospechoso relacionado con el hecho. Testigos señalaron que se escucharon múltiples disparos desde las gradas mientras el juego seguía su curso, lo que llevó a una evacuación inmediata de la arena y al despliegue de un importante operativo policial en la zona.

WATCH: Video shows moment gunfire erupts at ice rink in Pawtucket, Rhode Island; multiple victims reported pic.twitter.com/ow9iqZpQAB — BNO News (@BNONews) February 16, 2026

Las víctimas y la respuesta de las autoridades

Según informes oficiales, dos de las personas que resultaron alcanzadas por los disparos murieron, entre ellas una niña, mientras que al menos tres más fueron trasladadas a hospitales en estado crítico tras el tiroteo en la pista de hielo. Las identidades de los fallecidos y heridos no han sido dadas a conocer públicamente.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, indicó que el ataque parece haber sido un hecho dirigido o relacionado con una disputa familiar, aunque las investigaciones aún se encuentran en sus primeras etapas y no se han divulgado detalles específicos sobre el motivo. Personal de la Oficina contra el Tabaco, Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y otras agencias colaboran con la policía local en la investigación.

