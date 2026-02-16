¡Llegó la primavera! Starbucks lanza el vaso Jacarandas de edición limitada; precio y cómo conseguirlo

La primavera ya se siente en México y Starbucks lo sabe, por eso pone a la venta su vaso Jacarandas, uno de los lanzamientos más esperados por los fans de la marca.

Este lunes 16 de febrero, los miembros Gold de Starbucks Rewards podrán comprar antes que nadie esta edición limitada inspirada en las flores moradas que pintan de color varias ciudades del país. Si eres coleccionista de esta popular marca, en adn Noticias, te contamos todos los detalles.

¿Cómo puedo conseguir mi vaso Jacarandas de Starbucks?

¿Eres fan de las Jacarandas, la primavera y Starbucks? Entonces, no te puedes perder la colección que reúne todas tus aficiones: Spring de Starbucks México, que cada año lanza vasos temáticos con diseños exclusivos y disponibilidad limitada.

De acuerdo con información oficial de Starbucks Rewards, el 16 de febrero los clientes con nivel Gold tendrán acceso anticipado al vaso en tiendas físicas seleccionadas. Estos son los requisitos:

Debes estar registrado en la app oficial y contar con nivel Gold

Debes presentar un cupón que se asignará a tu cuenta de Starbucks Rewards

El cupón deberá escanearse en la tienda si desean comprar la pieza

Sólo se podrá redimir un cupón por persona

La venta anticipada aplica hasta agotar existencias

Posteriormente, el producto estará disponible para el público general

Si planeas comprarlo, lo recomendable es acudir temprano, ya que este tipo de vaso Starbucks edición limitada suele agotarse en cuestión de horas, especialmente en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey.

¿Cuánto cuesta el vaso Jacarandas de Starbucks?

El nuevo lanzamiento de Starbucks es un vaso de acero de 30 onzas con un popote súper coqueto con un diseño que te robará el corazón. Tiene un hermoso diseño de jacarandas y será una edición limitada de 5 mil piezas a nivel nacional. Tiene un precio que ronda entre los $600 y $750 pesos.

Considera que el cupón para comprar el vaso Jacarandas es válido en tiendas físicas Starbucks Coffee en la República Mexicana excepto en tiendas del aeropuerto de Cancún. No aplica en Starbucks Rewards Pickup (recoge en tienda), ni Delivery (servicio a domicilio).

