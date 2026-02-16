Samsung Canje en Liverpool: La guía para pagar mucho menos por el nuevo Galaxy S25

Adquirir un smartphone de gama alta suele implicar un desembolso considerable. Para quienes buscan actualizar su tecnología sin gastar el precio completo, Liverpool y Samsung habilitaron el programa Samsung Canje. Esta iniciativa permite entregar dispositivos electrónicos usados como parte del pago para llevarse un equipo nuevo de la familia Galaxy, incluyendo el reciente S25.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Samsung Canje en Liverpool: de qué se trata y cómo funciona

El funcionamiento es directo. Se trata de un esquema de economía circular donde tu celular, tablet o smartwatch actual es evaluado para otorgarte un bono. Este monto se descuenta inmediatamente del precio del producto nuevo. No es necesario que el equipo a entregar sea Samsung; el programa suele aceptar marcas líderes, sujeto a la lista vigente en el sistema de valuación de la tienda.

Para que el dispositivo sea aceptado y puedas acceder al descuento, debe cumplir con condiciones específicas de funcionamiento y seguridad:



Encendido: El equipo debe prender y apagar correctamente.

El equipo debe prender y apagar correctamente. Pantalla: No debe estar rota, aunque daños menores pueden aceptarse con una valuación ajustada.

No debe estar rota, aunque daños menores pueden aceptarse con una valuación ajustada. Bloqueos: Es indispensable entregarlo restablecido de fábrica, sin contraseñas, patrones ni cuentas activas (Google, Samsung o iCloud).

Es indispensable entregarlo restablecido de fábrica, sin contraseñas, patrones ni cuentas activas (Google, Samsung o iCloud). Legalidad: El equipo no debe tener reportes de robo o extravío.

El proceso se realiza en módulos Samsung dentro de tiendas Liverpool seleccionadas. Un asesor realiza un diagnóstico físico y funcional para ofrecerte un monto de crédito final, el cual no es negociable y depende del tabulador oficial. Una vez aprobado, el bono se aplica en la compra del nuevo equipo.

Samsung Canje en Liverpool.|Liverpool

Este descuento puede combinarse con otras promociones de la tienda departamental. Los clientes pueden utilizar el bono del canje y pagar el restante con meses sin intereses, usando tarjetas Liverpool o de bancos participantes. Para el Galaxy S25 Ultra, por ejemplo, el precio promocional en su versión de 512 GB parte de los 23,999 pesos, cifra que puede reducirse ulteriormente con el trade-in.

El nuevo Galaxy S25 Ultra integra funciones de inteligencia artificial, como traducción en vivo y edición de fotos, además de contar con un procesador Snapdragon 8 Elite y pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas. La compra incluye garantía de fabricante y la opción de contratar protección contra robo o daños accidentales.

La entrega puede ser a domicilio sin costo o mediante recogida en tienda (Click & Collect) en un lapso de 2 a 48 horas, dependiendo del stock. Ten presente que el paquete estándar no incluye el adaptador de corriente, solo el cable USB-C y el S-Pen en el modelo Ultra. Para conocer el valor exacto de tu equipo actual, lo ideal es acudir directamente al centro de atención más cercano.