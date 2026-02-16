Isa Marcial, influencer en tecnología: “Hay errores que debes evitar al cargar el celular y no dañar la batería”

Si eres de los que conecta su celular al cargador apenas ve el ícono de batería baja, o de los que lo dejan enchufado toda la noche "por si acaso", Isa Marcial, creador de contenido especializado en tecnología, tiene un mensaje para ti: estás acortando la vida útil de tu dispositivo sin darte cuenta. En un reciente video, el influencer compartió prácticas comunes que, lejos de ayudar, terminan desgastando prematuramente la batería de tu teléfono.

Evita errores al cargar tu celular y cuida la vida útil de la batería

La buena noticia es que con pequeños ajustes en tus hábitos puedes alargar el rendimiento de tu equipo. Marcial lo explica con claridad: "La batería de tu celular es uno de los componentes más importantes para tener un buen funcionamiento. Optimizar su ciclo de vida requiere comprender ciertas prácticas de carga". Y para lograrlo, lo primero es dejar atrás creencias heredadas de tecnologías antiguas.

Aquí los errores más frecuentes que debes evitar, según el especialista:



Cargar el celular 8 horas la primera vez: Esta recomendación aplicaba para baterías de níquel-cadmio, ya obsoletas. Los equipos actuales usan litio o polímero de litio, que no requieren "activación" prolongada. De hecho, suelen venir con carga parcial para usarlos de inmediato.

Esta recomendación aplicaba para baterías de níquel-cadmio, ya obsoletas. Los equipos actuales usan litio o polímero de litio, que no requieren "activación" prolongada. De hecho, suelen venir con carga parcial para usarlos de inmediato. Dejarlo cargando toda la noche sin activar la carga inteligente: Aunque los teléfonos modernos detienen la carga al llegar al 100%, el ciclo constante de micro-descargas y recargas genera estrés en la batería. "Imagina que tu batería es un músculo: si lo mantienes tenso al máximo todo el tiempo, se fatiga más rápido", ejemplifica Marcial. La solución: activa la opción de carga inteligente o limita la carga al 80-85% si tu dispositivo lo permite.

Aunque los teléfonos modernos detienen la carga al llegar al 100%, el ciclo constante de micro-descargas y recargas genera estrés en la batería. "Imagina que tu batería es un músculo: si lo mantienes tenso al máximo todo el tiempo, se fatiga más rápido", ejemplifica Marcial. La solución: activa la opción de carga inteligente o limita la carga al 80-85% si tu dispositivo lo permite. Cargarlo mientras está muy caliente: El calor es uno de los peores enemigos de las baterías de litio. Usar el celular para juegos pesados, grabar en 4K o dejarlo al sol mientras se carga acelera su degradación. Si notas que se calienta, desconéctalo un momento y retira fundas gruesas para favorecer la disipación del calor.

El calor es uno de los peores enemigos de las baterías de litio. Usar el celular para juegos pesados, grabar en 4K o dejarlo al sol mientras se carga acelera su degradación. Si notas que se calienta, desconéctalo un momento y retira fundas gruesas para favorecer la disipación del calor. Usar cargadores o cables no originales: Accesorios baratos o sin certificación pueden no cumplir con los estándares de voltaje y amperaje de tu equipo, provocando carga ineficiente, sobrecalentamiento o incluso daños permanentes. Invierte en accesorios originales o de marcas reconocidas compatibles con tu modelo.

Accesorios baratos o sin certificación pueden no cumplir con los estándares de voltaje y amperaje de tu equipo, provocando carga ineficiente, sobrecalentamiento o incluso daños permanentes. Invierte en accesorios originales o de marcas reconocidas compatibles con tu modelo. Descargar la batería por completo de forma habitual: Las baterías de litio no tienen "efecto memoria", pero llevarlas al 0% frecuentemente consume sus ciclos de vida útiles. Lo ideal es mantener la carga entre 20% y 80%, con recargas parciales en lugar de esperar a que se apague por falta de energía.

Marcial también aborda el uso de carga inalámbrica: aunque práctica, puede generar calor excesivo, especialmente en autos sin ventilación integrada en la base. "Si tu auto no tiene esta característica, es mejor utilizar un cable cuando necesites una carga eficiente y, por supuesto, para cuidar la salud de la batería", aconseja.

Para quienes usan el celular mientras carga —ya sea para trabajar o jugar—, el creador sugiere evitar tareas intensas que exijan mucho procesador y pantalla al mismo tiempo. Algunos fabricantes, especialmente en equipos gamer o marcas como Samsung, incluyen funciones como "bypass de carga" o "pausa de carga", que permiten que la energía fluya directamente del cargador a los componentes, sin pasar por la batería. "Esto ayuda a tener sesiones largas sin degradar la batería por hacer dos acciones al mismo tiempo", detalla.

La recomendación final es sencilla: no te obsesiones con que el celular marque siempre 100%. "Si tienes 50%, no pasa nada si lo conectas para que llegue a 80%. Y no te estreses porque no esté al máximo", cierra Marcial. Pequeños cambios en la rutina de carga pueden traducirse en meses adicionales de buen rendimiento para tu dispositivo. Al final, se trata de tratar a tu batería como lo que es: un componente valioso que, con cuidados básicos, te acompaña más tiempo.