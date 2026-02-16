María Aperador, influencer en ciberseguridad: “Mucho cuidado cuando te quejas de una empresa en X, pueden estafarte”

Seguro más de una vez has recurrido a las redes sociales para reclamar un servicio. Se pierde la maleta en el aeropuerto, cancelan tu vuelo o no te devuelven el dinero de un boleto y lo primero que haces es publicar tu molestia en X. Sin embargo, lo que parece una vía rápida para obtener respuesta podría convertirse en la puerta de entrada para una estafa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las posibles estafas tras un reclamo en X

María Aperador, influencer en ciberseguridad, ha alertado sobre un modus operandi que está creciendo en la plataforma. Según explica en su canal de YouTube, los delincuentes aprovechan la frustración del usuario para hacerse pasar por atención a clientes de empresas reales. "Publicas una queja en X porque te han perdido la maleta, porque ha habido un problema con tu vuelo... A los pocos minutos, a tu tweet le contesta una cuenta que parece la cuenta oficial", detalla Aperador.

El engaño funciona con rapidez. Una vez que la cuenta falsa responde, solicita información sensible como nombre completo, correo electrónico y otros datos personales bajo la promesa de gestionar la incidencia. Posteriormente, redirigen la conversación hacia WhatsApp, donde envían un formulario fraudulento diseñado para robar la información. La experta menciona que ya han identificado este tipo de ataques dirigidos a usuarios de compañías como Boeing, Iberia, Qatar Airways y Jet2, entre otras.

Para evitar caer en estas trampas, es necesario poner atención a ciertos detalles antes de interactuar con cualquier perfil que te responda. Aperador recomienda verificar tres aspectos clave que suelen delatar a los estafadores:



Revisa la antigüedad de la cuenta: Muchas de estas perfiles falsos solo llevan unas semanas activos. Si la cuenta es muy reciente, desconfía.

Fíjate en el número de seguidores: Las cuentas oficiales suelen tener miles o millones de seguidores. Si el perfil tiene muy pocos, hay motivo para alarmarse.

No compartas datos por mensaje directo: Las empresas establecidas no suelen pedir información sensible o personal a través de DMs.

La intención de esta advertencia no es evitar que los usuarios reclamen sus derechos, sino que lo hagan con precaución. Entregar datos bancarios o personales en un formulario externo puede derivar en problemas financieros o robo de identidad.

La especialista insiste en la importancia de compartir esta información con familiares y amigos, ya que la prevención es la mejor herramienta contra el cibercrimen. Como resume María Aperador al final de su explicación: "Cuanto más sepas, menos daño podrán hacerte". Mantenerse informado sobre estas tácticas permite navegar en redes sociales con mayor seguridad sin dejar de exigir un buen servicio.