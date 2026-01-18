¿Ya conoces a Lobis? El lomito guadalupano que protagoniza el calendario navideño más viral de México

Lobis se ha convertido en una estrella en su comunidad, pero también en redes sociales, donde ya tiene fans de todo el mundo y es que el lomito se vistió de guadalupano para posar para un tierno calendario navideño que la carnicería Ramírez le regaló a sus clientes por Navidad. Te contamos la historia de este perrito guadalupano que, sin duda, será lo más tierno que verás hoy.

¡Demasiado tierno! Lobis, el lomito guadalupano que se volvió la estrella del calendario navideño

Lobis es un tierno perrito mestizo , de talla chica, que vive con su familia, los dueños de la “Carnicería Ramírez" en Zapopan, Jalisco. Lobis se levanta muy temprano para acompañar todas las mañanas a su dueño, J. Guadalupe Ramírez, a trabajar, por lo que el perrito ya es muy conocido en su colonia y entre los clientes del establecimiento.

Días antes de la Navidad, la familia aún no sabía que dar de regalo a sus clientes. Fue entonces que su hija vistió a Lobis de guadalupano, le tomó unas fotos e imprimió el calendario navideño como una broma; sin embargo, a su papá le encantó y decidieron darlo de regalo a sus clientes. Muy pronto se convirtió en todo un éxito, pues todos los clientes querían tener en casa el calendario protagonizado por Lobis guadalupano.

Clientes de todo el mundo piden calendarios de Lobis

Más tarde, la hija del dueño de la Carnicería Ramírez compartió el calendario navideño en redes sociales, donde Lobis guadalupano se volvió viral. De acuerdo con la dueña del lomito, han llegado clientes a la carnicería únicamente buscando el calendario del perrito.

El éxito del calendario 2026 de la Carnicería Ramírez fue tal que la familia ya cuenta con dos versiones: Lobis guadalupano y Lobis vaquero. Además, está pensando en convertirlo en un calendario mensual. ¿Y tú, irías por el tuyo?

