Tablet Lenovo Tab One 8.7" HD con 4GB de RAM y 128 GB en oferta por solo 1,995 en Chedraui

La cadena Chedraui lanzó una promoción especial en tecnología al reducir el precio de la Tablet Lenovo Tab One 8.7", un dispositivo compacto con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento que ahora cuesta $1,995 pesos. La oferta aplica tanto en tienda en línea como en sucursales seleccionadas de México durante febrero de 2026, con stock limitado.

El descuento responde a la creciente demanda de equipos accesibles para estudio, trabajo remoto y entretenimiento básico, donde Lenovo busca consolidarse como una alternativa confiable frente a marcas más costosas.

¿Para quién es ideal esta tablet?

La Tablet Lenovo Tab One 8.7" está pensada para estudiantes que toman clases en línea, usuarios que realizan videollamadas frecuentes y personas que consumen contenido digital todos los días. Su tamaño compacto facilita el transporte en mochilas o bolsos pequeños.

También resulta práctica para familias que buscan un dispositivo económico para tareas escolares, lectura digital y plataformas de streaming sin invertir en equipos de alto costo.

Principales características técnicas

Cuenta con pantalla HD IPS de 8.7 pulgadas con certificación de baja luz azul, procesador MediaTek Helio G85 y sistema Android 14 con actualizaciones de seguridad garantizadas.

Integra batería de 5,100 mAh con hasta 12 horas de reproducción de video, altavoces estéreo con Dolby Atmos y almacenamiento expandible mediante microSD.

Rendimiento y experiencia de uso

En tareas cotidianas como navegación web, correo electrónico, redes sociales y video en streaming, el desempeño se mantiene fluido y estable.

Especialistas en tecnología destacan su equilibrio entre precio y prestaciones, posicionándola como una de las tablets económicas más completas del mercado actual.

Precio, disponibilidad y valor real

El precio promocional de $1,995 pesos representa un ahorro de mil pesos respecto a su costo anterior. Incluye estuche tipo folio como accesorio adicional.

Opciones de compra: Chedraui en línea (www.chedraui.com.mx), sucursales físicas en todo México, referencia 3872391, atención al cliente 800 220 7733.

