Hackeo a la CNSF: Filtran datos y fotos de miles de agentes de seguros en México

Un reporte oficial alertó sobre el hackeo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) que sacude al sector. Tras el incidente, filtran datos sensibles y fotos de miles de agentes de seguros, lo que genera preocupación entre profesionales, clientes y autoridades por el resguardo de información personal en todo el país.

El impacto del hackeo a la CNSF y las medidas para combatirlo

La CNSF informó sobre un incidente de seguridad ocurrido el 30 de enero que expuso información de agentes. El organismo inició revisiones internas y coordinación con autoridades para esclarecer el origen del ataque criminal detectado.

El regulador indicó que mantiene gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas para agentes afectados. También otorgó ampliación de vigencia a documentos actuales hasta el 28 de febrero para evitar afectaciones en su actividad profesional en todo el país actualmente mismo.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda, anunció acciones legales ante autoridades competentes por posibles delitos relacionados con la filtración. La institución busca proteger la información de agentes y fortalecer protocolos de seguridad institucional para prevenir nuevos incidentes similares.

El hackeo expuso datos personales de miles de agentes.|Getty Images

Ataques a otras dependencias en el país

El caso se suma a reportes sobre ataques recientes contra la Sociedad Hipotecaria Federal, institución de desarrollo enfocada en financiamiento de vivienda. Versiones periodísticas señalaron accesos no autorizados a su interconexión operativa con la banca comercial en México durante enero.

La Sociedad Hipotecaria Federal no emitió comunicado oficial sobre el incidente mencionado en reportes. Sin embargo, autoridades de transformación digital reconocieron un ataque dirigido a diversas instituciones gubernamentales, aunque indicaron que la información expuesta no incluyó datos sensibles en ese.

Especialistas señalan que estos eventos reflejan riesgos constantes para sistemas públicos y privados en México. Autoridades federales refuerzan estrategias de ciberseguridad y coordinación institucional para proteger bases de datos, servicios financieros y procesos administrativos ante amenazas digitales en territorio nacional.