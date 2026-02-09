Los expertos advierten: así puedes evitar que hackeen tus contraseñas
Pequeños cambios en tus hábitos digitales pueden marcar una gran diferencia en la seguridad de tus contraseñas.
La vulneración de las contraseñas en las cuentas personales se han vuelto cada vez más frecuentes, lo que obliga a las personas a reforzar las medidas de protección digital . Especialistas en ciberseguridad advierten que muchos hackeos ocurren por prácticas básicas que los usuarios pasan por alto, como reutilizar contraseñas o elegir claves fáciles de adivinar. Sin embargo, hay trucos que pueden reducir de forma notable el riesgo de que terceros accedan a información sensible.
Cómo evitar que hackeen tus contraseñas
Los expertos de Kaspersky señalan que la seguridad no depende de una sola acción, sino de un conjunto de prácticas que fortalecen el acceso a tus cuentas más importantes.
Entre las recomendaciones más relevantes se encuentran:
- Cambiar las contraseñas con regularidad, idealmente cada tres meses, para limitar el impacto de posibles filtraciones invisibles.
- Usar una contraseña distinta en cada servicio crítico, como banca, correo y redes sociales, para evitar accesos en cadena.
- Crear claves largas —de al menos 12 caracteres— que combinen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, evitando datos personales fáciles de deducir.
- Revisar la fortaleza de las contraseñas con herramientas especializadas que detecten debilidades o ayuden a generar combinaciones seguras.
La importancia de añadir capas extra de seguridad
Además de una contraseña segura, los especialistas recomiendan activar la verificación en dos pasos siempre que esté disponible. Este sistema añade un segundo requisito, como un código enviado al celular, que bloquea intentos de acceso incluso cuando la clave principal ha sido comprometida.
También resulta útil apoyarse en herramientas diseñadas para gestionar credenciales. Un administrador de contraseñas permite almacenar claves únicas sin necesidad de memorizarlas, mientras que soluciones de seguridad integral ayudan a detectar filtraciones y proteger aplicaciones sensibles, especialmente las financieras.
