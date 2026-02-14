La verdad detrás del leopardo y la pantera que beben agua en un estanque en el Parque Natural Bhada

El leopardo es uno de los felinos más ágiles y se caracteriza por su pelaje color amarillo dorado con manchas negras, aunque también existe una variación con melanismo que lo vuelve completamente negro y a esta especie se le conoce como pantera y recientemente captaron a dos juntos.

Captan a leopardo y pantera tomando agua

En redes sociales se hizo viral un video que muestra a dos felinos tomando agua en un estanque y el hecho ha generado muchas preguntas entre los usuarios, pues se han cuestionado cuál es la diferencia entre un leopardo y una pantera.

De acuerdo con la información el video fue captado en el Parque Nacional Bhada y en la grabación se puede ver claramente a un leopardo tomando agua en un estanque cuando otro felino de color negro se acerca y ambos conviven pacíficamente. El hecho ha causado sensación y nos dejó una postal hermosa.

Diferencias entre el leopardo y la pantera

El leopardo se caracteriza por tener piel amarilla con motas oscuras, es el felino más pequeño ente el jaguar y el guepardo, pero es el más fuerte, incluso más que el león. Puede trepar árboles y cargar a una presa tres veces superior a su peso. Los leopardos pueden llegar a pesar hasta 90 kilos y medir 1.90 metros. Habitan los bosques, las selvas y sabanas africanas.

Por otro lado, la pantera puede ser un leopardo o un jaguar color negro con motas negras que no se pueden distinguir a simple vista. Se distinguen de entre los leopardos por la estructura del cráneo y la musculatura. Son negros por el melanismo, exceso de pigmentación oscura.

