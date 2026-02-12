Registro de celulares en México ya muestra fallas graves: Usuarios detectan líneas ajenas y no las pueden desactivar

Desde enero de 2026, el registro de celulares obligatorio en México exige que cada línea móvil esté vinculada a una CURP e identificación oficial, bajo el argumento de frenar delitos cometidos desde el anonimato. No obstante, a pocas semanas de su implementación, la medida ya muestra grietas graves que afectan directamente a miles de ciudadanos.

En redes sociales se multiplican las denuncias de usuarios que descubrieron números telefónicos desconocidos en el portal de Telcel, sin haberlos contratado ni autorizado. Lo más alarmante es que la empresa no permite desvincularlos de forma efectiva en línea, dejando a los afectados expuestos a posibles fraudes, deudas o incluso delitos cometidos con líneas que legalmente figuran a su nombre.

Denuncia ciudadana en redes sociales

Las quejas, virales en X, exhiben capturas del sistema de vinculación mostrando líneas fantasma ligadas a su identidad.

@ivillasenor @ServicioTelcel con la sorpresa que el día de hoy al consultar las líneas vinculadas a mi CURP había 4 líneas adicionales con mis datos @AtencionProfeco #filtraciondatostelcel cómo puedo proceder legalmente por la filtración de mis datos? Ayuda. Lo haré viral. pic.twitter.com/Q1y4cd5C4s — winue (@rponceel) February 11, 2026

Muchos intentaron usar la opción digital de baja, pero recibieron errores constantes como “Algo salió mal” o el código ESE_MP_CON_0010, sin solución concreta.

¿Quiénes son los afectados?

Entre los casos más visibles se encuentran:



@rponceel, quien detectó cuatro líneas adicionales a su CURP sin poder eliminarlas

@Aria_zumx, afectada por un número ajeno que el sistema no permite desvincular

@JeSuisBort, con múltiples líneas ocultas parcialmente en su consulta

@ivillasenor, periodista que documentó el problema en un hilo viral

@Evair_14, quien halló registros hechos incluso con su pasaporte

A estos se suman decenas de usuarios más que reportan exactamente el mismo patrón.

¿Por qué está pasando esto?

El padrón nacional parece operar con controles de verificación débiles. Datos filtrados o robados estarían siendo utilizados por terceros para registrar líneas sin consentimiento.

Una vez hechas, Telcel bloquea cualquier corrección digital y obliga a acudir físicamente, trasladando el problema al ciudadano.

¿Qué puedes hacer si encuentras líneas desconocidas con tu CURP?

Especialistas en protección de datos recomiendan revisar constantemente el portal de vinculación, guardar capturas como evidencia y exigir folio de atención en centros Telcel.

También es fundamental denunciar ante Profeco y el INAI por uso indebido de información personal.

¿Por qué esto es tan grave y criticable?

El registro de celulares, lejos de proteger, convirtió a usuarios comunes en víctimas de suplantación de identidad institucionalizada.

La medida se implementó sin blindaje tecnológico y ahora transfiere el costo del desastre a los ciudadanos, mientras Telcel responde con burocracia y silencio.

Registro de celulares podría impulsar el mercado negro de chips

Lo que se presentó como política de seguridad hoy funciona como una fábrica de riesgos legales y fraudes, demostrando que el problema nunca fue el anonimato, sino la mala gestión de datos personales.

