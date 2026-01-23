Largas filas virtuales, fallas y tarifas dinámicas marcan la preventa Ticketmaster de BTS

La preventa de BTS 2026 para los conciertos programados el 7 y 9 de mayo en el Estadio GNP inició este viernes con múltiples complicaciones. La venta, exclusiva para miembros del Army Membership, comenzó desde las 9:00 horas y rápidamente generó inconformidad entre los seguidores.

Desde las primeras horas, la preventa se convirtió en tendencia por la saturación digital, los tiempos de espera y las denuncias de precios variables. La alta demanda superó la capacidad de la plataforma, lo que afectó la experiencia de compra.

Mas te vale que no vuelvas a hacer tu gastada de hace rato dándole preferencia a revendedores naco, tu pinche mmda de mandarnos error justamente a nosotros más te vale no volver a hacerlo @Profeco aquí está la primer prueba de irregularidad pic.twitter.com/h1xMRRSPcA — Danyyy👅 🇲🇽 (@mispapis_BTSyF1) January 23, 2026

Colapsa fila virtual de preventa de BTS 2026

La fila virtual registró más de 180 mil personas en espera en menos de 15 minutos. Usuarios reportaron lentitud extrema, pantallas congeladas y dificultad para avanzar en el proceso.

El colapso evidenció la presión que generan los eventos de alto perfil. Para los fans, el impacto se tradujo en estrés, incertidumbre y temor a quedarse sin boletos pese a contar con membresía oficial.

Usuarios se quejan de la “Tarifa Dinámica”

En redes sociales surgieron denuncias sobre incrementos de precio inesperados. Boletos anunciados en alrededor de 4,700 pesos habrían alcanzado hasta 7,000 pesos al finalizar la compra.

La polémica creció porque, según seguidores, se había prometido una venta sin precios variables. Este punto encendió el debate sobre la transparencia en eventos masivos.

Recomendaciones técnicas para lograr la compra

Para completar la transacción es obligatorio ingresar correctamente los nueve dígitos del Army Membership, aunque el sistema permita seleccionar hasta cuatro boletos.

También se reportaron fallas al validar códigos y cargar páginas. Especialistas recomiendan no actualizar el navegador de forma constante y mantener una conexión estable.

¿Qué dice Ticketmaster?

La boletera negó fallas técnicas y aseguró que la lentitud se debió únicamente a la alta demanda registrada durante la preventa de BTS 2026.

Además, rechazó la aplicación de la llamada tarifa dinámica y sostuvo que los precios se mantienen conforme a lo anunciado oficialmente.

Próximas fechas importantes del concierto de BTS 2026

Para quienes no lograron boletos, la venta para la fecha del 10 de mayo inicia este mismo viernes al mediodía.

La venta general se realizará el sábado 24 de enero, cuando el acceso se abrirá para todo el público, sin necesidad de membresía.

