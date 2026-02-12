Los amigos salvan; psicólogos de la UNAM revelan por qué éstos son clave para la salud mental

La amistad no es un lujo emocional ni un simple acompañamiento circunstancial. Para especialistas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de una necesidad profunda que impacta directamente en la salud mental, el rendimiento académico y el bienestar a lo largo de la vida.

Rolando Díaz Loving, académico de la máxima casa de estudios, sostiene que la capacidad de crear redes y vivir en grupo ha sido clave para la supervivencia humana.

“La dimensión social es una base fundamental del desarrollo personal, emocional y mental”, afirma. De hecho, otras investigaciones han demostrado que la calidad de las relaciones personales predice mejor el bienestar que el éxito profesional o los logros materiales.

¿Por qué la amistad es clave para la salud mental, según psicólogos de la UNAM?

De acuerdo con Díaz Loving, las amistades positivas y duraderas funcionan como un “ancla anímica”: ayudan a regular emociones, afrontar fracasos y mantener una sensación de pertenencia.

En México y en otras culturas latinoamericanas, donde la identidad suele construirse en comunidad, el impacto de los vínculos es aún mayor.

Riesgos de alejarse de las amistades

Cuando estas relaciones se debilitan, no sólo se experimenta tristeza: también puede verse afectada la autoestima, la motivación y la estabilidad emocional.

La Comisión de la Organización Mundial de la Salud sobre Conexión Social ha advertido que la soledad incrementa riesgos para la salud, mientras que mantener lazos cercanos puede disminuir enfermedades y prevenir muerte prematura.

Sentimiento de amistad crece en la prepa y en la universidad

En etapas como el bachillerato y la universidad, el efecto es particularmente delicado. Jóvenes que se sienten aislados tienden a bajar su rendimiento o incluso abandonar los estudios.

En contraste, contar con amistades que comprendan la misma etapa generacional fortalece la constancia y la capacidad de sobreponerse al fracaso.

¿Qué pasa en el cuerpo cuando convives con amigos?

El impacto no es sólo emocional. Según la UNAM, la convivencia cercana estimula la liberación de oxitocina, serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados al placer y la calma.

Al mismo tiempo, disminuye el cortisol, relacionado con el estrés. Incluso gestos simples como un abrazo pueden favorecer el sistema inmunológico y la recuperación emocional.

Una amistad se fomenta día a día

No obstante, el especialista advierte que los beneficios se consolidan en relaciones equilibradas y constantes. Los vínculos basados únicamente en euforia momentánea o interacción digital pueden generar altibajos emocionales.

En un contexto donde la ansiedad y el burnout afectan cada vez, testimonios coinciden: amistades que escuchan, acompañan y permanecen en momentos críticos marcan la diferencia.

