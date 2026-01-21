Rematan celular Huawei Mate 50 Pro de 256GB con cámara de 50MP, carga rápida y conexión satelital

El Huawei Mate 50 Pro es un smartphone premium lanzado a finales de 2022 que estaca por su durabilidad, carga rápida, reconocimiento facial 3D y un sistema de cámara versátil para fotografía de alta gama.

Liverpool, a través de la Gran Barata de principios de 2026, cuenta con una promoción exclusiva: el celular Huawei Mate 50 Pro de 256 GB, equipado con pantalla OLED de 6.7 pulgadas y que es uno de los modelos premium de la marca, con un descuento significativo en su precio.

Huawei Mate 50 Pro precio

El dispositivo pasó de $13,999 a $9,099 pesos, lo que representa un ahorro importante para los consumidores interesados en un equipo de gama alta. Además, la tienda departamental ofrece la opción de hasta 13 meses sin intereses, con pagos aproximados de $699.95 pesos mensuales, facilitando su adquisición.

Huawei Mate 50 Pro características

El Huawei Mate 50 Pro cuenta con una pantalla OLED de 6.7 pulgadas, diseño sofisticado y un sistema de cámaras avanzado, características que lo posicionan como una opción competitiva dentro del segmento premium de smartphones. Sin duda alguna ideal para usuarios exigentes.

El Huawei Mate 50 Pro destaca por su cámara principal XMAGE con apertura física variable (f/1.4-f/4.0), pantalla OLED de 120Hz, procesador Snapdragon 8+ Gen 1 4G, batería de 4700mAh con carga rápida de 66W, resistencia IP68, y conectividad satelital para mensajes de emergencia, ofreciendo gran potencia fotográfica y durabilidad.



Pantalla: OLED de 6.74 pulgadas, resolución 2616 x 1212, tasa de refresco de 120Hz, compatible con HDR Vivid y protección Kunlun Glass.

Procesador: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Cámaras Traseras (XMAGE): Principal: 50 MP (apertura f/1.4 - f/4.0, OIS), Ultra Gran Angular: 13 MP (f/2.2), Telefoto: 64 MP (f/3.5, OIS, zoom óptico 3.5x)

Cámara Frontal: 13 MP Ultra Gran Angular (f/2.4) + Sensor de Profundidad 3D

Batería: 4700 mAh con carga rápida HUAWEI SuperCharge de 66W (cableada) y 50W (inalámbrica)

Sistema Operativo: EMUI 13 (basado en Android)

Resistencia: IP68 (protección contra agua y polvo)

Memoria: 8 GB RAM, opciones de almacenamiento de 256 GB / 512 GB (ampliable con NM Card)

Conectividad: 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS

Innovaciones: Conexión satelital para mensajes de emergencia Beidou (solo envío) y modo de emergencia de batería baja.

