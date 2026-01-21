Liverpool remata HP Laptop 245 G8 con 8GB de RAM y Windows 11 Home; audífonos de regalo
Ahorra más de cinco mil pesos en una laptop confiable y rápida; descubre por qué el combo de HP con procesador Ryzen 3 es la compra inteligente de la semana.
La HP Laptop 245 G8 se posiciona como una de las opciones más atractivas del mercado para quienes buscan una computadora funcional, confiable y a precio accesible.
Actualmente, este modelo de 14 pulgadas con procesador AMD Ryzen 3 registra una rebaja considerable en Liverpool , al pasar de 14 mil 499 pesos a solo ocho mil 799 pesos, lo que la convierte en una alternativa ideal para estudiantes, trabajadores remotos y usuarios de oficina.
¿Cuánto cuesta la Laptop HP 245 G8 con Ryzen 3 y qué incluye la oferta?
El precio promocional de ocho mil 799 pesos aplica con distintas facilidades de pago: con tarjetas Liverpool , el equipo puede adquirirse hasta a 3 o 6 meses sin intereses, con pagos desde mil 466.50 pesos mensuales.
También se aceptan tarjetas MasterCard y VISA (hasta 3 MSI), además de pagos en efectivo en Seven Eleven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.
Otras opciones incluyen PayPal y SPEI, con envío gratis a todo el país, lo que suma valor a la oferta.
Características de la HP Laptop 245 G8 de 14 pulgadas
Este equipo está diseñado para el uso diario y multitarea básicas. Incorpora un procesador AMD Ryzen 3 3250U, acompañado de 8 GB de memoria RAM, suficientes para ejecutar aplicaciones de oficina, navegación web, videollamadas y presentaciones sin contratiempos.
Su almacenamiento SSD de 256 GB permite arranques rápidos y mayor fluidez frente a discos duros tradicionales.
La pantalla es de 14 pulgadas con resolución HD (1366 x 768 píxeles), adecuada para trabajar, estudiar o consumir contenido multimedia. Además, cuenta con Windows 11 Home preinstalado, lo que garantiza compatibilidad con software actual y actualizaciones de seguridad.
En cuanto al diseño, la HP 245 G8 destaca por su acabado plateado, una estética sobria y profesional, así como un enfoque en materiales y procesos más sustentables. Su tamaño compacto facilita el transporte, ideal para quienes requieren movilidad constante.
Un combo pensado para productividad y protección
La oferta se complementa con un combo que incluye audífonos HyperX Stinger de 40 mm, enfocados en brindar una experiencia de audio clara para videollamadas, clases en línea o entretenimiento.
Además, se suma un antivirus Bitdefender con licencia de un año para una PC, reforzando la seguridad del equipo desde el primer uso.
