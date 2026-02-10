Walmart baja precios en frutas, verduras y carnes por el Martes de Frescura hoy 10 de febrero

Walmart arrancó este martes 10 de febrero de 2026 una nueva edición del Martes de Frescura , una de sus jornadas de descuentos más esperadas por los consumidores.

En pleno cierre de quincena, esta campaña se convierte en una opción clave para quienes buscan ahorrar en el súper, sobre todo en productos básicos como frutas, verduras, carnes y pescados.

Las promociones están disponibles solo por 24 horas, tanto en tiendas físicas como en la plataforma en línea de Walmart, por lo que se recomienda planear las compras con anticipación.

A continuación, te contamos qué productos bajaron de precio y cuáles conviene aprovechar si estás cuidando el gasto familiar.

Ofertas del Martes de Frescura Walmart hoy 10 de febrero de 2026

Promociones válidas únicamente este martes

Aplican en sucursales participantes y tienda online

Descuentos enfocados en alimentos frescos

Ideales para surtir la despensa al final de la quincena

Frutas y verduras en oferta en Walmart hoy

Piña miel : 19.90 pesos por kilo

: 19.90 pesos por kilo Naranja : 16.90 pesos por kilo

: 16.90 pesos por kilo Sandía roja : 19.90 pesos por kilo

: 19.90 pesos por kilo Melón chino : 29.90 pesos por kilo

: 29.90 pesos por kilo Toronja : 29.90 pesos por kilo

: 29.90 pesos por kilo Manzana Red Delicious : 34.90 pesos por kilo

: 34.90 pesos por kilo Manzana Gala : 39.90 pesos por kilo

: 39.90 pesos por kilo Manzana Granny Smith : 39.90 pesos por kilo

: 39.90 pesos por kilo Pera Anjou : 39.90 pesos por kilo

: 39.90 pesos por kilo Mandarina : 54 pesos por kilo

: 54 pesos por kilo Uva Red Globo : 94 pesos por kilo

: 94 pesos por kilo Limón sin semilla : 39.90 pesos por kilo

: 39.90 pesos por kilo Jitomate saladet: 17.90 pesos por kilo

17.90 pesos por kilo Cebolla blanca : 27.90 pesos por kilo

: 27.90 pesos por kilo Papa blanca alfa : 39.90 pesos por kilo

: 39.90 pesos por kilo Aguacate Hass : 47.90 pesos por kilo

: 47.90 pesos por kilo Chile serrano : 59 pesos por kilo

: 59 pesos por kilo Lechuga romana : 19.90 pesos por pieza

: 19.90 pesos por pieza Espinaca: 14.90 pesos por pieza

Carnes, pollos y pescados con descuento en Walmart

Pechuga de pollo sin piel: 162 pesos por kilo

sin piel: 162 pesos por kilo Hamburguesas de pollo empanizadas Del Día (500 g): 55 pesos

empanizadas Del Día (500 g): 55 pesos Carne de res para asar : 225 pesos por kilo

: 225 pesos por kilo Molida de res 90/10: 229 pesos por kilo

90/10: 229 pesos por kilo Sirloin marinado Marketside (500 g): 135 pesos

Marketside (500 g): 135 pesos Carne para hamburguesa Marketside (8 piezas): 90 pesos

Marketside (8 piezas): 90 pesos Carne para hamburguesa Marketside suprema (4 piezas): 132 pesos

Este Martes de Frescura de Walmart representa una buena oportunidad para estirar el presupuesto, especialmente si compras productos frescos que suelen tener variaciones de precio durante la semana.

La recomendación es comparar, revisar disponibilidad local y aprovechar antes de que termine el día.

