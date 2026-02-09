El iPhone 18 “base” se mueve a 2027: Apple divide sus lanzamientos con una nueva estrategia

Apple prepara un cambio sin precedentes en su calendario de lanzamientos del próximo iPhone . Según información confirmada por Nikkei Asia, medio reconocido por su cercanía a la cadena de suministro asiática, el iPhone 18 en su versión estándar —el modelo más accesible y habitualmente el más vendido— no llegará hasta la primavera de 2027. Esto rompe con décadas de tradición, donde todos los nuevos iPhone se presentaban juntos cada septiembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De qué se trata la estrategia de Apple con su próximo iPhone?

La estrategia ahora es dividir los estrenos en dos momentos distintos del año. Para septiembre de 2026, la compañía planea lanzar únicamente sus modelos premium: el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y, como novedad mayor, su primer teléfono plegable. El iPhone 18 convencional quedará para meses después, en un evento separado programado para la primera mitad de 2027. Sobre el iPhone Air, rumores recientes sugieren que tampoco formará parte del evento de este año, aunque su fecha exacta sigue sin definirse.

La razón principal no está en dificultades técnicas, sino en una apuesta comercial calculada. Con al menos cinco modelos nuevos en desarrollo simultáneo, Apple enfrentaba el reto de saturar su propio lanzamiento anual. Separarlos le permite:



Dar espacio propio a cada dispositivo en campañas publicitarias y cobertura mediática

Evitar que modelos distintos compitan entre sí por la atención del público

Mantener dos picos de interés durante el año, en lugar de concentrarlo todo en septiembre

Contrarrestar mejor el calendario de competidores como Samsung, que estrena sus Galaxy S en los primeros meses del año y sus plegables en verano

Un ejecutivo de una empresa proveedora de componentes para iPhone explicó a Nikkei Asia que "la estrategia de marketing jugó un papel importante en la decisión". Aunque la cadena de suministro enfrenta desafíos para coordinar esta nueva distribución, el impulso vino claramente del área comercial.

iPhone 17, el último modelo de Apple.|Getty Images

Este movimiento marca el fin de una era. Septiembre de 2025 podría recordarse como el último evento tradicional donde Apple presentó toda su familia iPhone junta: el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone Air. A partir de 2026, los usuarios mexicanos y del resto del mundo deberán acostumbrarse a dos citas anuales con los nuevos iPhone: una en otoño para los modelos avanzados y otra en primavera para la versión de entrada.

Para quienes esperan renovar su dispositivo, la recomendación práctica es sencilla: si buscan el iPhone más accesible de la próxima generación, habrá que tener paciencia extra. Mientras tanto, Apple apuesta por mantenerse en boca de todos durante más meses del año, sin dejar espacio libre en el calendario para que sus rivales acaparen las miradas.