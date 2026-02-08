¿La comprarías? Esto lleva la hamburguesa de $3100 pesos que venden en el Super Bowl 2026

¡Una locura! La hamburguesa LX Hammer se hizo viral durante el Super Bowl 2026 por muchos motivos, entre los que destaca su precio de entre 180 y 200 dólares, lo que equivale a $3100 y $3450 pesos. Un alimento de lujo que es muy diferente a una hamburguesa convencional.

¿Qué lleva la hamburguesa viral del Super Bowl 2026?

Los boletos del Super Bowl pueden costar más de 100 mil pesos mexicanos, y comer ahí también podría ser extremadamente caro. En este caso, una hamburguesa que se vendió en el Levi's Stadium de California se robó los reflectores tanto por el precio como por los ingredientes.

La hamburguesa lleva carne de res estofada con hueso, queso derretido, salsa demi-glace de vegetales asados, fondue de queso azul y pan brioche. En la imagen promocional no parece tan grande, pero algunos aficionados la compartieron en redes sociales y, efectivamente, es una porción bastante generosa.

🚨 $180 “LX Hammer Burger” is the most expensive food item at Levi’s Stadium today. pic.twitter.com/p5hB3b2Qf0 — Desiree (@DesireeAmerica4) February 9, 2026

En promedio, ¿cuánto cuesta ir al Super Bowl?

Ir al Super Bowl , la final del fútbol americano más importante en Estados Unidos, es considerado un sueño para muchos aficionados… pero también una experiencia muy costosa si planeas ir en persona. Los precios de los boletos y de los gastos asociados como vuelo, hotel y comidas, han aumentado significativamente en los últimos años debido a la alta demanda y al carácter exclusivo del evento.

Por ejemplo, para este 2026 en el partido de Seattle Seahawks vs New England Patriots, las entradas en reventa pueden costar entre unos 3,500 y 6,000 dólares en zonas básicas o altas, mientras que los asientos en mejores ubicaciones o experiencias VIP superan los 15,000 dólares (más de 250,000 pesos).

