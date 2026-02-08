Super Bowl 2026 En Vivo: Seattle Seahawks vs New England Patriots, minuto a minuto del partido

La ciudad de Santa Clara, California, fue la sede oficial del Super Bowl 2026 entre Seattle Seahawks y New England Patriots, en un partido donde el Levi's Stadium se llenó por completo para uno de los espectáculos deportivos más importantes del año.

Este partido fue la revancha que Seattle Seahawks esperó durante once años, luego de que en el 2015 los Pats los vencieran 28-24 en un encuentro inolvidable, donde una intercepción cambió el encuentro.

Super Bowl 2026: Seattle Seahawks vs New Englad Patriots | EN VIVO

El Super Bowl LX comenzará a las 5:30 de la tarde

Seattle Seahawks fue campeón de la Conferencia Nacional tras vencer a LA Rams

New England Patrios fue campeón de la Conferencia Americana tras vencer a Denver Broncos

Seattle Seahawks terminó la temporada regular con un récord de 14 victorias y 3 derrotas

New England Patriots terminó la temporada regular con un récord de 14 victorias y 3 derrotas

¿Dónde ver el Super Bowl 2026?

La mejor opción para ver el Super Bowl 2026 es la señal de Azteca Deportes, por canal 7 en televisión nacional, donde Enrique Garay e Inés Sainz encabezarán la transmisión. Además, si no puedes ver el encuentro en televisión, puedes hacerlo en línea.



Partido: Super Bowl LX: Seattle Seahawks vs New England Patriots

Fecha: Domingo 8 de febrero

Horario: 5:00 pm

Transmisión de TV: Azteca 7

Transmisión en línea: AztecaDeportes.com

El partido comienza a las 5:30 de la tarde, pero en Azteca 7 encontrarás la transmisión desde las 5:00, con la mejor previa y los detalles más importantes previos al Seattle vs Patritos.

¿A qué hora es el show de medio tiempo de Bad Bunny?

Se espera que el show de medio tiempo comience entre las 6:30 y las 7:00 de la tarde, para que millones de personas tengan lista la señal en ese momento y se sorprendan con el espectáculo de Bad Bunny.

Así llegan Seattle Seahawks y New England Patriots al Super Bowl

Seattle y Patriots demostraron ser los mejores equipos de sus conferencias y es por eso que llegaron al Super Bowl. Desde la temporada regular ambos consiguieron un récord ganador de 14-3 y mantuvieron la buena racha en Playoffs.

Seattle fue campeón de la Conferencia Nacional luego de imponerse 31-27 a LA Rams, mientras que Patriotas fue campeón de la Conferencia Americana al ganar 10-7 a Denver Broncos.

En las casas de apuestas , Seattle es amplio favorito, aunque su historial jugando Super Bowl's podría jugarles en contra, ya que en las tres ocasiones que han llegado solo han podido ganar en una de ellas.

