Sam Darnold vs Drake Maye, el duelo de quarterbacks que puede definir el Super Bowl 2026

El Super Bowl LX , que se jugará el domingo 8 de febrero 2026 en el Levi’s Stadium, tendrá un duelo de mariscales de campo con historias muy distintas: Sam Darnold de los Seattle Seahawks y Drake Maye de los New England Patriots.

Más que un simple enfrentamiento, este “cara a cara” simboliza la lucha entre experiencia y juventud, consistencia regular y rendimiento en postemporada.

¿Cómo llegan Darnold y Maye a Super Bowl LX?

Drake Maye, apenas en su segunda temporada en la NFL , lideró una de las campañas más impresionantes de un quarterback joven en años recientes.

El mariscal de los Patriots finalizó la temporada regular con cuatro mil 394 yardas por pase, 31 touchdowns y solo ocho intercepciones, además de liderar la NFL en porcentaje de pases completos (72%) y calificación de pasador (113.5).

Por su parte, Sam Darnold representa la historia menos tradicional de un QB veterano. Tras varios cambios de equipo, encontró su mejor versión con Seattle en 2025, donde completó 67.7% de sus pases para cuatro mil 48 yardas y 25 touchdowns, llevando a los Seahawks al primer puesto de la NFC y luego superando a equipos como los Rams en la Final de Conferencia.

Patriots y Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl

Estadísticas clave: Comparación temporada 2025–26

Drake Maye ( New England Patriots

Cuatro mil 394 yardas por pase en temporada regular 31 pases de touchdown Ocho intercepciones 72% de pases completos, el mejor porcentaje de la NFL Calificación de pasador de 113.5 Promedio de 258.5 yardas aéreas por juego En playoffs: 533 yardas totales, cuatro TD y dos intercepciones en tres partidos

( Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Cuatro mil 48 yardas por pase en temporada regular 25 pases de touchdown 14 intercepciones 67.7% de pases completos Calificación de pasador de 55.7 Promedio de 238.1 yardas aéreas por juego En playoffs: 470 yardas, cuatro TD y ninguna intercepción en dos partidos

(Seattle Seahawks)

¿Por qué este duelo puede definir el Super Bowl?

Drake Maye: precisión, liderazgo y juventud

Maye ha sido un motor para la explosión ofensiva de los Patriots. Su referencia en porcentaje de pases completos y eficiencia de pase le dio a Nueva Inglaterra el mejor registro de la AFC y lo colocó como finalista al MVP de la NFL, quedando apenas detrás del ganador por una votación mínima.

Además, su habilidad para extender jugadas con las piernas y su madurez para tomar decisiones bajo presión lo hacen un peligro constante, incluso ante defensivas duras como la de Seattle.

Sam Darnold: experiencia, eficiencia y el momento perfecto

Darnold, a diferencia de su carrera previa inconsistente, ha elevado su nivel cuando más importa. En los playoffs, su calificación de pasador ha superado a muchos de sus pares; su victoria sin errores graves en la Final de la NFC lo catapultó a este gran escenario.

Su relación con los receptores de Seattle y su habilidad para mantener la calma y proteger el balón pueden ser determinantes en un duelo que podría ganarse por detalles.

¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se jugará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. El kickoff en México está programado alrededor de 17:00 horas (hora del centro de México) el 8 de febrero de 2026.

En México podrás verlo por la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial.

