El Estadio Olímpico Universitario en tu casa; así es la joya 3D que todo fan de Pumas querrá y tiene descuento

El Estadio Olímpico Universitario , uno de los recintos más emblemáticos del país, de la Ciudad de México (CDMX) y Patrimonio Cultural de la Humanidad, ahora puede armarse pieza por pieza.

El inmueble que fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968 y casa de los Pumas quedó inmortalizado en un rompecabezas tridimensional que, al concluirse, se convierte en una maqueta detallada del estadio.

¡Lanzan rompecabezas 3D del Estadio Olímpico Universitario!



Una vez armado, se convierte en una maqueta detallada del inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.



¡Lanzan rompecabezas 3D del Estadio Olímpico Universitario!

Una vez armado, se convierte en una maqueta detallada del inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

¿Dónde comprar el rompecabezas 3D del Estadio Olímpico Universitario?

El rompecabezas del Estadio Olímpico Universitario ya se encuentra disponible para el público a través de la plataforma especializada mundo3d.com.mx .

Se trata de una edición limitada a mil piezas, lo que lo convierte en un objeto de colección para aficionados del futbol, egresados universitarios y seguidores de la arquitectura mexicana.

El precio regular es de mil 250 pesos, aunque cuenta con un beneficio especial: estudiantes y docentes de la UNAM pueden acceder a un descuento del 10%, siempre que acrediten su vínculo con la institución al momento de la compra.

Esta oferta busca reforzar el sentido de identidad universitaria y acercar el proyecto a la comunidad que ha hecho del estadio un espacio simbólico.

A la venta después del éxito del rompecabezas de la Biblioteca Central

El proyecto fue desarrollado por Fernando Espinosa Galindo , comunicador, jefe de Información Deportiva en NRM Comunicaciones y egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Desde hace varios años, Espinosa se ha dedicado a reproducir monumentos icónicos del país mediante modelos 3D, siempre con licencias oficiales y un alto nivel de detalle arquitectónico.

Tras el lanzamiento en 2025 del rompecabezas de la Biblioteca Central —su primer proyecto vinculado directamente con la Universidad Nacional—, la elección del Estadio Olímpico Universitario fue casi inevitable.

De acuerdo con el propio creador, se trata, junto con Rectoría, de uno de los símbolos más representativos de la UNAM, tanto por su valor arquitectónico como por su peso histórico y emocional.

¿Por qué este rompecabezas es ideal para aficionados y coleccionistas?

Más allá de ser un objeto lúdico, el rompecabezas 3D funciona como una maqueta detallada que permite apreciar la estructura del Estadio Olímpico Universitario desde una nueva perspectiva.

Está pensado tanto para quienes disfrutan de los retos de armado como para quienes buscan piezas decorativas con valor cultural.

El proyecto también tiene una carga personal para su creador, quien formó parte de Pumitas en procesos de fuerzas básicas, lo que refuerza el vínculo emocional con el inmueble.

