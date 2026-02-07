Sin Instagram; así fue como la última reina de Francia, María Antonieta, logró ser la primera influencer

María Antonieta es recordada como la última reina de Francia, pero una nueva exposición del Museo Victoria y Alberto (V&A) de Londres explica por qué también puede considerarse la primera influencer de la historia.

A través de más de 200 piezas, la muestra detalla cómo su imagen, consumo y decisiones estéticas marcaron tendencias que se replicaron en Europa y América, mucho antes de la existencia de redes sociales.

¿Por qué María Antonieta es considerada la primera influencer?

La exposición explica que la reina utilizó su vestimenta como una herramienta de proyección pública. Cada retrato oficial, aparición en la corte o elección de atuendo era observado, comentado y replicado por la aristocracia europea.

María Antonieta compraba cientos de vestidos al año y estrenaba hasta cuatro pares de zapatos por semana, lo que generó un modelo aspiracional: nobles y cortesanas imitaban su estilo para reforzar su estatus social.

Este comportamiento es uno de los criterios actuales para definir a un influencer: marcar tendencias y modificar hábitos de consumo.

¿Qué prendas y objetos prueban su influencia en la moda?

Entre las piezas más relevantes se encuentra un vestido original de muselina blanca, un material que rompía con la rigidez de la moda cortesana. Aunque fue criticado por parecer ropa informal, su uso impulsó una tendencia hacia prendas más ligeras y naturales.

También se exhiben joyas, fragmentos textiles y retratos como María Antonieta con una rosa , de Élisabeth Vigée Le Brun, obra que tuvo que ser modificada tras el rechazo público por mostrar un atuendo considerado inapropiado para una reina.

El episodio demuestra cómo una sola imagen podía generar debate y presión social, similar a lo que ocurre hoy con figuras públicas.

¿Cómo se difundían las tendencias antes de las redes sociales?

La muestra explica que la moda se propagaba a través de retratos, grabados, cartas y rumores de la corte. Estos medios funcionaban como canales de difusión masiva, permitiendo que el estilo de María Antonieta llegara a otros reinos y colonias.

Los diseñadores y modistas adaptaban sus creaciones a partir de estas referencias, generando una cadena de imitación comparable al marketing de influencia actual.

¿Hasta cuándo se puede visitar Museo Victoria y Alberto?

La exposición del Museo Victoria y Alberto , de Londres, estará abierta hasta el 22 de marzo y ha mantenido entradas agotadas. El diseñador Manolo Blahnik patrocina la muestra y presenta una colección de zapatos inspirada en la reina, lo que refuerza la vigencia de su influencia en la moda contemporánea.

La exhibición no busca idealizar a la monarca, sino explicar con ejemplos concretos cómo una figura pública puede moldear tendencias, consumo y percepción social, incluso siglos antes de Instagram.

