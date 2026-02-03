Museos y exposiciones imperdibles en la Semana del Arte 2026 en CDMX

La CDMX se caracteriza por tener una gran variedad de eventos y en febrero destaca la Semana del Arte , un encuentro que reúne a artistas y galerías y este 2026 contará con una agenda especial en los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y en adn Noticias te compartimos los detalles para que no te lo pierdas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Museos se unen a la Semana del Arte 2026

El Museo de Arte Moderno tendrá una exposición nocturna Rafael Lozano-Hemmer. Jardín inconcluso que iniciará el 11 de febrero y los curadores y el artista Jessica Berlanga Taylor, Cuauhtémoc Medina, András Szántó y Rafael Lozano-Hemmer darán una charla en torno al arte público y sus alcances. El viernes 6 de febrero a las 19:00 horas habrá una velada con performances comisariada por Tito Rivas.

Por otro lado, en el Museo Tamayo se presentará Wayamou: Lenguas de lo común que reúne obra de Laura Anderson Barbata y Sheroanawe Hakihiiwe, artistas que por más de 30 años han compartido un interés por la espiritualidad, la cosmogonía y la naturaleza.

También se exhibirá El gesto y lo invisible, exposición colectiva de 13 artistas mexicanos y extranjeros que invitan al espectador a redescubrir la potencia del movimiento individual y su resonancia en lo colectivo.

En el Museo del Palacio de Bellas Artes se presentará COLOSOS de Diego Vega Solórzano que activará simultáneamente un diálogo entre cuerpo, movimiento y escala arquitectónica con la exposición Geles Cabrera.

¿Qué exposiciones visitar?

Aquí te compartimos algunas exposiciones destacadas durante la Semana del Arte 2026:

El sábado 7 de febrero habrá un recorrido guiado por los recintos del Circuito Chapultepec:



Museo de Arte Moderno a las 12:00 horas

Museo Tamayo a las 13:00 horas

Sala de Arte Público Siqueiros con previo registro y cupo limitado

En el Museo Nacional de Arte (MUNAL) habrá dos exposiciones: Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas y Circo. Fascinación popular.

En el Museo Nacional de San Carlos el sábado 7 de febrero a las 11:00 horas habrá una visita guiada a El beso de la muerte. Representaciones mortuorias en el arte y la cultura visual del siglo XIX.

El Museo Mural Diego Rivera ofrecerá visitas guiadas al mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central del 3 al 8 de febrero.

En el Museo Nacional de la Estampa se presenta Grabadoras de historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México.

En el Museo de Arte Carrillo Gil se presenta la exposición Gunther Gerzso. Algo en común con el pasado.

En el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se exhibe Kati Horna: La mirada puesta en la página.

Feria Material destaca en la Semana del Arte con 76 expositores

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.