Rematan la pantalla Samsung 50 Pulgadas LED 4K a solo 5,995 pesos en Chedraui

Chedraui lanzó una promoción destacada en la pantalla Samsung 50 Pulgadas LED 4K, modelo LH50BEDHVGFXZX, al reducir su precio a $5,995 pesos, frente a los casi $7,000 que normalmente cuesta. La oferta se encuentra disponible en su plataforma digital.

El atractivo principal de esta pantalla es que no se trata de un televisor convencional, sino de un equipo profesional diseñado para uso continuo en espacios comerciales, lo que la convierte en una alternativa robusta frente a otros modelos domésticos del mismo rango de precio.



¿Qué calidad de imagen ofrece?

La pantalla cuenta con resolución 4K Ultra HD de 3840 x 2160 píxeles, lo que se traduce en imágenes más definidas, textos más claros y colores con mayor profundidad. Esto resulta especialmente útil para anuncios digitales, menús electrónicos o presentaciones corporativas.

Además, integra el Procesador Crystal 4K de Samsung, encargado de escalar automáticamente contenidos de menor resolución para acercarlos a calidad UHD. El soporte HDR10+ mejora el contraste, ofreciendo negros más intensos y mayor luminosidad en escenas brillantes.

Conectividad y funciones inteligentes

El sistema operativo Tizen empresarial facilita la navegación y administración de contenidos desde la propia pantalla o de forma remota. Incluye tres puertos HDMI, dos USB-A, puerto Ethernet, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.2.

Esta variedad permite conectar computadoras, consolas, bocinas, memorias externas y otros dispositivos sin adaptadores adicionales, algo clave en entornos comerciales.

¿Para qué uso está pensada realmente?

Forma parte de la serie profesional BED-H de Samsung, diseñada para operar hasta 16 horas diarias, siete días a la semana. Está optimizada para señalización digital en tiendas, restaurantes, oficinas y salas de espera.

La app Samsung Business TV permite programar promociones, imágenes o videos desde un celular, simplificando la gestión de múltiples pantallas.

Garantía y detalles prácticos

Samsung ofrece un año de garantía oficial y un consumo aproximado de 125 watts, razonable para su tamaño y potencia.

Su diseño delgado con bordes discretos facilita su integración estética en cualquier espacio.

¿Vale la pena a este precio?

Especialistas en tecnología consideran que por $5,995 pesos resulta una de las opciones más competitivas del mercado, ya que combina calidad 4K con resistencia profesional.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

En otras tiendas, modelos similares superan los $7,000 o incluso $10,000 pesos, lo que posiciona esta oferta de Chedraui como una oportunidad atractiva para negocios y hogares exigentes.

