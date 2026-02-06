Rebajan el Samsung Galaxy S22 con triple cámara trasera, resistente al agua y con carga inalámbrica

Liverpool sorprendió a sus clientes con una promoción especial para los fanáticos de la tecnología: el Samsung Galaxy S22 AMOLED de 6.1 pulgadas reacondicionado está a un precio rebajado.

El Samsung Galaxy S22 es un smartphone compacto de gama alta que destaca por su potente procesador y un versátil sistema de triple cámara trasera.

Samsung Galaxy S22 precio

El dispositivo de la marca surcoreana pasa de $13,499 a solo $11,499 pesos, un ahorro de $2,000. La promoción incluye hasta 6 meses sin intereses, con pagos mensuales de $1,916.50, ideal para quienes buscan un smartphone premium a un precio accesible. Está disponible en colores verde y rosa, perfecto para cada estilo.

Este modelo reacondicionado mantiene la calidad y rendimiento del Galaxy S22 original, con su diseño compacto y potente tecnología. Puedes adquirirlo aquí .

Samsung Galaxy S22 características

El Samsung Galaxy S22 está construido con un marco de aluminio reforzado (Armor Aluminum) y cristal Gorilla Glass Victus+ en la parte frontal y trasera, lo que le otorga una sensación premium y una excelente durabilidad. Cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.



Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pulgadas, Full HD+ (1080 x 2340 px), 120 Hz, brillo de hasta 1300 nits.

Procesador: Octa-core Exynos 2200 o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (dependiendo de la región).

RAM: 8 GB.

Almacenamiento: 128 GB o 256 GB (no expandible mediante microSD).

Cámaras traseras: Principal: 50 MP, f/1.8, OIS; Ultra Gran Angular: 12 MP, f/2.2; Teleobjetivo: 10 MP, f/2.4, zoom óptico 3x, OIS.

Cámara frontal:10 MP, f/2.2.

Batería: 3.700 mAh, con soporte para carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W, además de carga inalámbrica inversa.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.2.

Sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1 de fábrica (actualizable).

