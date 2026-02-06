A mitad de precio: Liverpool liquida iPhone 15 de 128 GB por menos de 12 mil pesos

Liverpool sorprendió esta semana a los compradores de tecnología con una liquidación inusual: el iPhone 15 Pro reacondicionado está disponible desde 11,990 pesos mexicanos .

La oferta representa casi la mitad del precio de lista original y ha generado interés entre quienes buscan acceder a equipos de gama alta sin pagar el costo completo de un dispositivo nuevo.

Características de la oferta del iPhone 15 en Liverpool

Los equipos en oferta son productos reacondicionados de grado A, lo que significa que funcionan al 100% y su batería conserva más del 80% de su capacidad original. Pueden presentar micro-rasguños casi imperceptibles, pero incluyen cable de carga compatible. No traen cargador ni audífonos en la caja.

Entre las características que hacen atractiva esta versión destaca:



Carcasa de titanio aeroespacial, más ligera que las generaciones anteriores

Chip A17 Pro, fabricado con tecnología de 3 nanómetros para mayor eficiencia

Puerto USB-C, un cambio histórico en la línea iPhone que permite cargar con cables universales

Sistema de cámaras con sensor principal de 48 megapíxeles y zoom óptico de 3x

Pantalla de 6.1 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz para desplazamientos fluidos

La oferta aplica principalmente a las versiones en titanio negro y azul. El color azul es actualmente el más económico del catálogo, con un precio final de 11,990 pesos. Otros colores como el titanio natural o blanco mantienen precios superiores, en $14,599, dependiendo del stock disponible.

Forma de pago y envío en Liverpool

Liverpool mantiene sus esquemas habituales de financiamiento para esta promoción. Con tarjeta departamental de la tienda es posible pagar hasta en seis meses sin intereses; con tarjetas bancarias participantes (BBVA, Santander, HSBC, entre otras) el plazo es de tres meses. El envío es gratis a todo el país, con entregas estimadas entre tres y cinco días hábiles. Al tratarse de un producto vendido por un tercero certificado, la opción de recoger en tienda podría no estar disponible en todos los casos.

La garantía cubre defectos de fábrica por un periodo que va de 90 días a un año, según el vendedor externo autorizado. Además, aplica la política de devoluciones estándar de Liverpool si el estado físico del equipo no coincide con la descripción publicada.

Esta clase de ofertas suele agotarse rápido debido a la alta demanda. Quienes consideren adquirir el equipo deben verificar directamente en la página de Liverpool las existencias actuales y confirmar que el vendedor sea uno de los reacondicionadores certificados por la plataforma.

